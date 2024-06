Grote huwelijkscrisis: Asensio wordt jaar na bruiloft ontvolgd door eigen vrouw

Marco Asensio gaat door een diepe huwelijkscrisis, zo melden diverse Spaanse media, waaronder AS. De buitenspeler van Paris Saint-Germain trouwde op 7 juli 2023 met Sandra Garal, maar nu gaat het echtpaar al door een loodzware periode, zo klinkt het. Het Madrileense topmodel heeft Asensio al ontvolgd op Instagram.

Het duo publiceerde in december 2023 voor het laatst een foto samen om de volgers een vrolijk kerstfeest te wensen en terug te blikken op hun trouwdag. Een van de redenen voor de huwelijksproblemen is de afstand, zo klinkt het. Asensio woont sinds afgelopen zomer in Parijs, terwijl Garal vooral in Madrid verblijft.

Asensio miste een groot deel van het Ligue 1-seizoen door een aanhoudende voetblessure. Hoewel hij in de eindfase van het seizoen wel weer in actie kwam en drie keer scoorde in zeven optredens, werd de 38-voudig Spaans international door bondscoach Luis de la Fuente niet geselecteerd voor het EK 2024.

