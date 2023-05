Grillitsch hoopt maar op één ding mocht Ajax met hem verder willen

Woensdag, 3 mei 2023 om 15:59 • Rian Rosendaal

De toekomst van Florian Grillitsch is ongewis. Ajax heeft de mogelijkheid om het aflopende contract van de 27-jarige middenvelder uit Oostenrijk met twee seizoenen te verlengen, maar het is nog maar de vraag of dat ook zal gebeuren. Volgens Sport1 houden diverse clubs uit de Bundesliga de situatie rondom Grillitisch nauwlettend in de gaten. De controleur speelde eerder in Duitsland al voor TSG Hoffenheim en Werder Bremen.

Wat betreft zijn toekomst kan Grillitsch zich 'veel voorstellen', zo blijkt uit een interview met Sport1. "Het allerbelangrijkste is dat ik na de zomer regelmatig aan spelen toekom", zo benadrukt de Ajacied. "Ik besef als voetballer dat ik pas gelukkig en tevreden ben als ik op het veld sta." Grillitsch kende een moeizame beginperiode bij Ajax, maar is onder John Heitinga steeds vaker basisspeler. De Oostenrijker verscheen zondag ook aan de aftrap van de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Veel lijkt af te hangen van de toekomst van Heitinga bij Ajax en de keuzes die de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat zal maken qua spelersbeleid. De Duitser begint officieel pas op 19 mei in Amsterdam, waardoor Grillitsch voorlopig in de wachtkamer zit. Wat er ook gebeurt, spijt van zijn keuze voor Ajax heeft de middenvelder zeker niet. "Ajax was en is absoluut de juiste stap voor mij. Ik speel hier voor een van de grootste clubs ter wereld en heb inmiddels een vaste plaats weten te bemachtigen."

Grillitsch is in Nederland naar eigen zeggen een 'betere en meer ervaren speler geworden'. "In het begin moest ik erg wennen aan de nieuwe situatie, die zeker niet gemakkelijk was. In voorgaande jaren speelde ik namelijk altijd. Maar ik heb daarvan geleerd en nam dat allemaal mee voor de jaren die nog voor me liggen." Grillitsch staat inmiddels op achttien duels voor Ajax, waarin hij nog niet scoorde of een assist verzorgde.