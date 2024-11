Griezmann schittert voor Atlético Madrid, dat optimaal profiteert van misstap FC Barcelona

Atlético Madrid is koploper FC Barcelona tot op twee punten genaderd (32 om 34). Trainer Diego Simeone zag zijn elftal vooral vóór rust excelleren, driemaal scoren en uiteindelijk met 0-5 winnen op bezoek bij het tegenvallende Real Valladolid. Barcelona laat zich eerder deze zaterdag verrassen door Las Palmas (1-2), waardoor de titelstrijd in LaLiga extra spannend is geworden.

Clément Lenglet kopte Atlético na 25 minuten spelen in het Estadio José Zorilla op voorsprong, uit een afgemeten hoekschop van Marcos Llorente. Nog geen tien minuten later gaf het scorebord 0-2 aan in Valladolid. Een knal van dichtbij van Antoine Griezmann werd nog gepareerd, maar in de rebound was het wél raak via de volledig vrijstaande Julián Alvarez, die midweeks nog tweemaal scoorde tegen Sparta Praag in de Champions League (0-6 winst).

De mooiste goal van de eenzijdige eerste helft viel slechts twee minuten later. Na een aanval over veel schijven liet Griezmann de bal in de zestien bewust lopen voor de inlopende Rodrigo De Paul, die eenvoudig kon raak schieten in de linkerhoek: 0-3. Het leek in de blessuretijd van de eerste helft zelfs 0-4 te worden, maar José María Giménez maakte volgens de VAR een overtreding toen hij al koppend wist te scoren voor de bezoekers.

De 0-4 voor Atlético viel zes minuten na rust alsnog. Ditmaal was de bedrijvige Griezmann niet de aangever, maar de afmaker, na goed voorbereidend werk van Alvarez. Hiermee was het verzet van het povere Valladolid definitief gebroken. De swingende ploeg uit Madrid ging ondertussen op zoek naar nog maar doelpunten, om zo het doelsaldo op te vijzelen met het oog op de kampioensrace in LaLiga.

Simeone besloot na 63 minuten om doelpuntenmakers Alvarez, De Paul en Griezmann naar de kant te halen, om het trio met het oog op het drukke speelschema extra rust te gunnen. Valladolid zocht de eretreffer en was daar dicht bij toen Iván Sánchez de lat teisterde. Voor Atlético gezien de ruime voorsprong geen reden om echt in paniek te raken.

De titelkandidaat uit de Spaanse hoofdstad speelde de wedstrijd rustig en professioneel, zag de voor Griezmann ingevallen Alexander Sørloth de 0-5 maken kort voor het einde, en schrijft drie belangrijke en verdiende punten bij. Na vijftien speelronden bedraagt de achterstand op koploper Barcelona nog slechts twee punten, terwijl de competitie in Spanje nog niet eens op de helft is.

Atlético treedt volgende week zondag thuis aan tegen Sevilla. De supporters kijken ook alvast naar 21 december. Op die dag staat namelijk de kraker in en tegen Barcelona op het programma. Dat is de laatste wedstrijd voordat de ploegen in LaLiga aan de winterstop beginnen.