Griekse topper ontaardt in massale vechtpartij door woeste voorzitter én fans

Maandag, 24 april 2023 om 12:07 • Guy Habets • Laatste update: 12:12

De topper in Griekenland tussen Olympiakos en AEK Athene is zondagmiddag volledig uit de hand gelopen. Na de wedstrijd bestormden boze supporters van de thuisclub het veld, omdat de titelkansen van de Grieks recordkampioen na de 1-3 nederlaag tot bijna nul geslonken zijn. Op het veld kwam het tot een gewelddadige confrontatie met de politie.

Olympiakos, de club uit havenstad Piraeus, had een overwinning nodig op het stadse AEK om nog kans te maken op de Griekse landstitel. De gasten uit Athene zegevierden echter met 1-3 en dat viel niet goed bij de achterban van Thrilos. Na afloop werd het veld bestormd en kwamen tientallen supporters in gewelddadige aanraking met de politie. Er werden vuurpijlen afgeschoten, stadionstoeltjes gegooid en klappen uitgedeeld. De Griekse agenten hadden de wapenstok en het traangas nodig om de situatie rustig te krijgen.

Tijdens de wedstrijd werd het ook al onrustig toen Davide Massa, de Italiaanse scheidsrechter van dienst, in minuut 82 een strafschop toekende aan AEK. Levi Garcia, vleugelaanvaller met een verleden bij Excelsior en AZ, benutte die en zorgde zo voor een 1-2 stand in Piraeus. Evangelos Marinakis, de voorzitter en eigenaar van Olympiakos, was het zo oneens met die beslissing dat hij zich in razernij aan het veld meldde en de vierde man de wind van voren gaf. Uiteindelijk werd het via Petros Mantalos ook nog 1-3, nadat Cédric Bakambu (1-1) en Mijat Gacinovic (0-1) ook al gescoord hadden.

In de Griekse competitie is het normaal dat scheidsrechters uit het buitenland de toppers fluiten. Vanwege het matige niveau van de arbitrage uit Griekenland en de geruchten over corruptie worden buitenlandse scheidsrechters op belangrijke duels gezet. Danny Makkelie en Bas Nijhuis floten dit seizoen ook al duels in Griekenland. De Superleague telt nog vijf speelronden en AEK gaat samen met Panathinaikos aan de leiding. De geelzwarten hebben een beter doelsaldo, maar over twee weken wordt er in Leoforos nog tegen elkaar gespeeld.