‘Mason Greenwood kan Manchester United verlaten en nieuwe topcompetitie aan zijn cv toevoegen’

Olympique Marseille hoopt op de komst van Mason Greenwood, zo meldt journalist David Ornstein donderdag namens The Athletic. De Franse topclub, die maandag Roberto De Zerbi presenteerde als nieuwe trainer, kijkt voorzichtig of het mogelijk is om Greenwood naar de Ligue 1 te halen.

OM en Manchester United zijn momenteel in gesprek over Greenwood, al is er nog niet over financiën gesproken. De 22-jarige Engelsman zelf zou wel al een positief gesprek hebben gevoerd met de clubleiding van Marseille.

Greenwood ziet Marseille als een goede optie om zijn carrière te vervolgen, ook vanwege de aanwezigheid van De Zerbi. Eerder werd de linkspoot gelinkt aan Italiaanse clubs als Juventus, Lazio en Napoli.

Ook vanuit Duitsland, Spanje en Portugal zijn er diverse clubs die de situatie van Greenwood monitoren. United zou Greenwood het liefst verkopen, al is een nieuwe uitleenbeurt of zelfs terugkeer op de training van the Red Devils niet ondenkbaar. Mogelijk wil Erik ten Hag de aanvaller nog een kans geven.

Op Old Trafford ligt Greenwood nog een seizoen vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 25 miljoen euro, al lijkt United in te zetten op een hoger bedrag. Getafe, de club waar Greenwood in het afgelopen seizoen voor uitkwam, wil de enkelvoudig international graag nog een jaar huren. Een definitieve transfer naar Madrid lijkt financieel gezien onmogelijk.

Greenwood wist op huurbasis bij Getafe flink te overtuigen. De aanvaller was in de 36 officiële wedstrijden goed voor 10 doelpunten en 6 assists, terwijl hij lange tijd op non-actief had gestaan. Greenwood werd in januari 2022 gearresteerd op verdenking van mishandeling en verkrachting van zijn vriendin Harriet Robson.

Dat gebeurde nadat Robson beeldmateriaal van de mishandeling had gedeeld op social media. Inmiddels heeft Robson alle aanklachten jegens Greenwood ingetrokken en is ze zelfs weer met hem samen. Toch zit Manchester United sinds zijn arrestatie in de maag met Greenwoods justitiële verleden.

