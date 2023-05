Granada en Las Palmas promoveren op laatste speeldag naar LaLiga

Zondag, 28 mei 2023 om 00:08 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:22

Granada en Las Palmas zijn vanaf volgend seizoen weer te bewonderen in LaLiga. Granada won in eigen huis met 2-0 van Leganés, terwijl Las Palmas genoeg had aan een 0-0 gelijkspel tegen Alavés. Granada keert zodoende als kampioen na drie jaar terug op het hoogste niveau. Las Palmas was vijf jaar geleden voor het laatst actief in LaLiga. Vier ploegen strijden via de play-offs om het laatste promotieticket.

De spanning was de laatste weken om te snijden op het tweede Spaanse niveau. Meerdere ploegen maakten kans op promotie en tot aan de laatste speeldag was er nog geen enkele promovendus bekend. Zaterdag stond de laatste speelronde op het programma en dus moesten er beslissingen vallen. Granada was als koploper de favoriet om zich volgend seizoen in LaLiga te mogen melden en faalde niet tegen Leganés. Treffers van Myrto Uzuni vlak voor rust en Bryan Zaragoza na de onderbreking zorgden ervoor dat het volksfeest in de stad kon losbarsten.

ESTE ES EL EQUIPO CAMPEÓN. pic.twitter.com/KYjlIi61il — Granada CF ???? (@GranadaCF) May 27, 2023

Las Palmas stond er voor aanvang van de laatste speelronde iets minder florissant voor. De eilandbewoners traden aan tegen het als vierde geklasseerde Alavés, dat op slechts één punt van Las Palmas stond. Na negentig zenuwslopende minuten kreeg de thuisploeg het voor elkaar om de nul te houden en Alavés te veroordelen tot de play-offs. Levante, dat met 2-1 won van Real Oviedo, eindigt in punten gelijk met Las Palmas. Laatstgenoemde ploeg heeft echter het voordeel van het betere onderlinge resultaat.

Naast Levante en Alavés doen ook Eibar en Albacete mee aan de play-offs, al waren die ploegen daar al enige tijd van verzekerd. Het verschil tussen nummer twee Las Palmas en nummer vijf Eibar bedraagt aan het einde van de rit slechts één punt. Albacete, dat zich als nummer zes als laatste ploeg mag melden voor de play-offs, eindigdt op slechts vijf punten van Las Palmas. Zodoende gaan Levante, Alavés, Eibar en Albacete in de play-offs uitmaken welke club het laatste promotieticket grijpt.