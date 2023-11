Na Tonali, Zaniolo en Fagioli ook vierde speler onderzocht voor illegaal gokken

Woensdag, 15 november 2023 om 23:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:03

Alessandro Florenzi wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan illegale gokpraktijken. Volgens het Italiaanse persbureau AGI is er een onderzoek ingesteld naar de verdediger van AC Milan.

De Italiaanse voetbalwereld schudde recentelijk nog op zijn grondvesten toen duidelijk werd dat Sandro Tonali en Nicolò Zaniolo het trainingskamp van de nationale ploeg hadden verlaten om ondervraagd te worden door de politie. Tonali (tien maanden schorsing) en Zaniolo (geldboete) werden veroordeeld. Zaniolo wedde niet op voetbal, waardoor hij een schorsing ontliep.

Later werd ook duidelijk dat Juventus-middenvelder Nicolò Fagioli zich schuldig had gemaakt aan illegale gokpraktijken. Hij werd voor zeven maanden geschorst. Zijn schorsing viel relatief laag uit, daar hij in een eerder stadium bij Juventus al aangaf te kampen met een gokverslaving. Zijn schuld bedroeg vorige maand 2,7 miljoen euro.

Florenzi groeide op bij Roma, maar draagt nu al voor het derde opeenvolgende seizoen het shirt van Milan. De openbaar aanklager in Turijn is een onderzoek gestart naar Florenzi, die in Milaan samenspeelde met de inmiddels naar Newcastle United vertrokken Tonali. Bij Roma was hij ploegmaat van Zaniolo. Het is goed mogelijk dat Florenzi de komende dagen verhoord wordt.

De schorsing van Tonali is een hard gelag voor Newcastle United, dat begin deze maand niet uitsloot dat het juridische stappen gaat zetten tegen AC Milan, dat Tonali afgelopen zomer verkocht. "Het is heel moeilijk voor mij om in te gaan op wat andere clubs wel of niet weten", vertelde sportief directeur Dan Ashworth. "Het enige wat we kunnen doen is kijken naar onze eigen interne onderzoek en interne processen."

"Dat is een hele moeilijke vraag voor mij om te beantwoorden", antwoordde hij op de vraag of hij denkt dat Milan van meer afwist. "Ik weet het simpelweg niet. Het was een enorme schok, een grote verrassing. Ermee dealen is iets nieuws voor ons allemaal. Het kwam uit het niets."

De gokverslaving van Fagioli zou begonnen zijn met het wedden op tenniswedstrijden. Daarna begon hij ook geld in te zetten op voetbalwedstrijden – volgens zichzelf overigens niet op duels van zijn eigen club. In september van vorig jaar zou het erger zijn geworden. Fagioli keerde toen terug bij Juventus, nadat hij een seizoen verhuurd was aan Cremonese. Tijdens het onderzoek wees hij met de beschuldigende vinger naar Tonali.