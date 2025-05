Go Ahead Eagles verzendt duidelijk signaal naar Ajax met persbericht over Paul Simonis

Go Ahead Eagles heeft de contractverlengingen van Paul Simonis en zijn staf wereldkundig gemaakt. De veertigjarige oefenmeester staat sinds het begin van het seizoen 2024/25 aan het roer bij Kowet en presteerde subliem in zijn eerste jaar als hoofdtrainer.

Met zijn krabbel verbindt Simonis zich tot medio 2027 aan een verblijf in de Adelaarshorst. "Ik ben er heel erg blij mee", reageert de coach zelf op het heugelijke nieuws.

"Bij deze geweldige club heb ik het enorm naar mijn zin. Het was een hartstikke mooi voorstel van de club. Er spreekt veel vertrouwen en waardering uit vanuit de club", aldus Simonis.

Dat vertrouwen en die waardering is ook niet zo gek, want Simonis slaagde erin om met Go Ahead voor het eerst in de clubhistorie beslag te leggen op de KNVB Beker. In de finale werd AZ verslagen.

Naast Paul Simonis zijn ook Dennis van der Ree, Tristan Berghuis, Eric Weghorst, Frank Berghuis, Martin Darneviel, Jimmy Barnhoorn en Max Jansen beloond met een splinternieuwe overeenkomst. Dat stemt Simonis tevreden.

"De veranderende wereld van het voetbal is het heel fijn dat je continuïteit kan behouden. Wij gaan met Go Ahead Eagles ook nog eens Europa in, prachtig", blikt hij vast vooruit op de volgende seizoenscampagne. "Er wacht de komende jaren nog een mooie uitdaging!"

Met de verlenging hoopt Go Ahead Ajax af te schrikken. De Amsterdammers moeten na het vertrek van Francesco Farioli op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en Simonis zou een van de topkandidaten zijn in de hoofdstad.