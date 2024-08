Go Ahead Eagles telt 1,5 miljoen euro neer en heeft recordaankoop binnen

Go Ahead Eagles heeft Oliver Antman overgenomen van FC Nordsjaelland, zo communiceert de club uit Deventer via de officiële kanalen. Met de transfer van de 22-jarige buitenspeler is naar verluidt zo’n 1,5 miljoen euro gemoeid, waarmee Antman de boeken ingaat als recordaankoop van Go Ahead Eagles.

Het inkomende transferrecord stond liefst twintig jaar op naam van Harry Decheiver, die in de jaren negentig voor 500.000 euro werd overgenomen van RKC Waalwijk. Voor twaalfvoudig Fins international Antman betaalt Go Ahead Eagles volgens Deense bronnen ruim 1 miljoen euro meer.

Antman maakt het seizoen 2022/23 op huurbasis af bij FC Groningen. In 11 officiële duels was de buitenspeler goed voor 2 doelpunten en 1 assist. Daarmee kon Antman degradatie uit de Eredivisie niet voorkomen.

Namens Nordsjaelland eindigt de teller voor Antman op 110 officiële wedstrijden, waarin hij 16 keer wist te scoren. Zevenmaal fungeerde de Fin als aangever. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 1 miljoen euro.

Bij Go Ahead Eagles heeft Antman getekend voor drie seizoenen, met een optie voor nog een jaar. Technisch manager Paul Bosvelt is in zijn nopjes met de komst van de vleugelflitser. “Oliver is een aanvaller met veel snelheid en diepgang. Door zijn komst krijgen we aanvallend meer mogelijkheden.”

Ook Antman zelf reageert via de clubwebsite enthousiast op zijn transfer. “Een aantal weken geleden heb ik al contact gehad met de coach en met Paul Bosvelt. Die gesprekken waren voor mij erg positief en ik had al meteen het gevoel dat ik deze stap moest gaan maken.”

“Deze club heeft het vorig jaar erg goed gedaan en ik vind het een mooie uitdaging om door te bouwen op dat succes. Daar wil ik graag onderdeel van uit maken. Go Ahead Eagles heeft mij een plan voorgelegd wat mij heel enthousiast maakt en daarom heb ik extra veel zin in deze stap”, aldus Antman.