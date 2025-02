Go Ahead Eagles pakt volle buit tegen Sparta, waar Gjivai Zechiël de grote schlemiel is

Sparta Rotterdam blijft onder Maurice Steijn wisselvallig presteren in de Eredivisie. De nummer zestien verloor ditmaal met 1-0 bij subtopper Go Ahead Eagles, dat de top zes in het vizier heeft na de thuisoverwinning. Bij Sparta was er een negatieve hoofdrol voor Gjivai Zechiël, die in de fout ging bij de enige treffer van the Eagles.

De eerste helft ging redelijk gelijk op in de goedgevulde Adelaarshorst. Er was na 25 minuten spelen tegenslag voor Sparta: Patrick van Aanholt moest de strijd staken door een blessure. Teo Quintero was zijn vervanger op de linksbackpositie. De ingevallen Quintero kopte enkele minuten na zijn entree naast uit een hoekschop van Carel Eiting.

Na 32 minuten spelen in Deventer ging het behoorlijk mis voor Zechiël. De van Feyenoord gehuurde middenvelder leed net buiten zijn eigen strafschopgebied slordig balverlies, waarna Oliver Edvardsen kon overnemen. De aanvaller van Go Ahead bediende Jakob Breum, die de thuisclub vervolgens koelbloedig op voorsprong bracht. Zechiël baalde flink en verstopte zijn hoofd even in zijn shirt.

Sparta probeerde zich op te richten, maar had een minuut voor het rustsignaal geluk dat het geen 2-0 werd voor Go Ahead. Oliver Antman raakte de paal met een knal vanaf de rechterkant van het strafschopgebied. Werk aan de winkel dus voor de Rotterdammers na rust, al bleven echt grote kansen uit voor de kwakkelende formatie van Steijn. Go Ahead verdedigde geconcentreerd en loerde op de ruimte achter de Sparta-defensie.

Steijn, die foeterde op de arbitrage nadat Sparta een vrije trap tegen kreeg na een ongelukkige botsing, bracht na een uur Pelle Clement en Mohamed Nassoh binnen de lijnen. Eiting en Mitchell van Bergen moesten het veld ruimen. De in de eerste helft ongelukkige Zechiël verliet tien minuten later het veld, al kwam dat door een blessure bij de huurling.

Sparta gaf niet op en had pech toen een schot van dichtbij van Ajax-huurling Kristian Hlynsson net naast het doel vloog. Kort daarna kopte Nökkvi Thórisson bij de tweede paal net naast uit een corner. Voor Go Ahead en de aanhang het signaal dat de strijd nog niet was gestreden in De Adelaarshorst.

Het spel werd rommeliger vanwege de spanning in de slotfase. Sparta bleef het tot de zesde minuut van blessuretijd proberen, maar de zo gewenste gelijkmaker bleef uit. Feest derhalve bij Go Ahead, dat een goed seizoen nog een beetje mooier kleurt.