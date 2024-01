Girona geeft Real Madrid geen duimbreed toe in zeer spannende titelrace

Girona heeft zondag de koppositie in LaLiga overgenomen van Real Madrid. De verrassende titelkandidaat won op bezoek bij Celta de Vigo met minieme cijfers: 0-1. Daley Blind deed als centrale verdediger negentig minuten mee bij Girona, dat nu een punt voorsprong heeft op Real (55 om 54 punten).

Bijzonderheden:

Oscar Mingueza was na negentien minuten dicht bij de openingstreffer voor Celta de Vigo, ware het niet dat doelman Paulo Gazzaniga een geweldige redding in huis had. Een minuut later viel het doelpunt aan de andere kant. Na een vlotte aanval schoot Cristian Portugués, beter bekend onder zijn voetbalnaam Portu, raak: 0-1. Girona, waar Blind kort na rust geel kreeg vanwege een harde overtreding, hield stand in Vigo en is voorlopig dus weer koploper in LaLiga.

Celta de Vigo - Girona

20' 0-1 Portu (assist: Miguel Gutiérrez)