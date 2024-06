Giovanni van Bronckhorst tekent voor twee jaar en hervat trainerscarrière

Giovanni van Bronckhorst is de nieuwe hoofdtrainer van Besiktas, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De oefenmeester tekent voor twee jaar met een optie op een derde jaar bij de Turkse topclub. Jean-Paul van Gastel gaat mee als assistent-trainer.

De aanstelling van Van Bronckhorst komt redelijk uit het niets. Hoewel de voormalig succestrainer van Feyenoord in het verleden meermaals werd gelinkt aan Besiktas, leek die club in zee te gaan met Ole Gunnar Solskjaer.

De keuze is echter gevallen op Van Bronckhorst, die voor het laatst actief was bij Rangers FC. Gio leidde de Schotse topclub ten koste van PSV naar de Champions League, maar kreeg na één jaar en drie dagen zijn congé vanwege tegenvallende resultaten in de competitie en de groepsfase van de Champions League.

Besiktas eindigde afgelopen seizoen op een uiterst teleurstellende zesde plaats in de Süper Lig. De afstand tot stadgenoten Fenerbahçe en Galatasaray bedroeg respectievelijk 43 en 46 punten. Wel wonnen de Zwarte Adelaars de Turkse beker ten koste van Trabzonspor.

Besiktas maakt bekend dat de oefenmeester voor twee jaar tekent. Daarbovenop heeft de club de optie om het contract met een jaar te verlengen. De presentatie in het stadion voor eigen publiek volgt nog.

Van Bronckhorst begon zijn trainerscarrière bij Feyenoord, waar hij assistent-trainer was onder Ronald Koeman en Fred Rutten. Tussen 2015 en 2019 stond Van Bronckhorst op eigen benen bij de Rotterdammers, die hij onder meer de landstitel bezorgde.

Dünyanin en büyük taraftari zaferler için seni bekliyor!#WelkomGvB pic.twitter.com/2WL5ac9A9U — Besiktas JK (@Besiktas) June 5, 2024

Van Gastel kondigde eerder zijn vertrek bij NAC Breda aan, ondanks dat hij de Parel van het Zuiden tegen alle verwachtingen in liet promoveren naar de Eredivisie. In januari werd Van Bronckhorst voor het laatst gelinkt aan Besiktas.

Toen kwam het niet van een samenwerking omdat Van Bronckhorst zijn trainersstaf toen niet rond kreeg. Van Gastel mocht destijds niet tussentijds vertrekken van NAC.

