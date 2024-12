'Giovanni van Bronckhorst krijgt miljoenenbedrag mee na bliksemontslag bij Besiktas'

Giovanni van Bronckhorst kreeg zaterdag zijn congé als trainer van Besiktas. De Nederlander zal binnenkort echter vrolijk naar zijn bankrekening kijken. Volgens diverse Turkse media neemt de 49-jarige oefenmeester samen met zijn staf drie miljoen euro mee.

Zaterdag werd het vertrek van de hoofdcoach wereldkundig gemaakt. "We hebben de samenwerking met Giovanni van Bronckhorst stopgezet'', zo schreef de leiding van Besiktas zaterdag op X. "We willen hem en zijn staf bedanken voor hun diensten en wensen ze alle geluk voor de toekomst."

Het ontslag volgde na een pijnlijke thuisnederlaag tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv (1-3). Besiktas staat bovendien teleurstellend zesde in de Süper Lig. In de afgelopen zes wedstrijden werd er slechts één gewonnen.

De oud-international werd pas vijf maanden geleden aangesteld als trainer van Besiktas. Zijn debuut in Turkije was veelbelovend. In de strijd om de Turkse Supercup werd Galatasaray met maar liefst 0-5 verslagen.

Vijf maanden later ziet de wereld er echter een stuk anders uit. Van Bronckhorst is zijn baan kwijt, maar een boel geld rijker. "De compensatie die Besiktas aan Bronckhorst gaat betalen is bekend", kopt het Turkse blad Fanatik. "Enorm veel geld in vijf maanden."

De Nederlander tekende een contract voor twee seizoenen, met de optie voor nog een extra jaar. "Van Bronckhorst, die in totaal 153 dagen in dienst bleef, krijgt in totaal 3 miljoen euro mee", schrijft het medium. In dat bedrag zitten ook de afkoopsommen van de door hem meegebrachte stafleden verwerkt.