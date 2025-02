Gimenez tekent jaar langer dan verwacht bij AC Milan en krijgt rugnummer toebedeeld

Santiago Gimenez mag zich officieel speler van AC Milan noemen. De Mexicaanse spits heeft de medische keuring zonder problemen doorlopen en tekende daarna een contract tot medio 2029. Milan kwam eerder al tot een akkoord met Feyenoord over een transfersom van 35 miljoen euro inclusief bonussen.

De transfer van Gimenez naar AC Milan hing al enige tijd in de lucht. De van Feyenoord afkomstige aanvaller vertrok vorige week vrijdag naar Italië om de miljoenentransfer helemaal rond te maken. Het is nu wachten op het eerste interview van Gimenez met het clubkanaal van de grootmacht.

Gimenez gaat bij AC Milan het shirt met rugnummer 7 dragen. De verwachting is dat de aanwinst zaterdag zijn debuut maakt in de uitwedstrijd in de Serie A tegen Empoli.

Met zijn vertrek naar i Rossoneri gaat Gimenez de boeken in als recordtransfer van Feyenoord. Het vorige record stond op naam van Mats Wieffer, die de Rotterdammers afgelopen zomer inruilde voor Brighton & Hove Albion en zijn club 32 miljoen euro opleverde.

Feyenoord raakt in een cruciale fase van het seizoen wel een van zijn belangrijkste spelers kwijt met Gimenez, die zondag ontbrak tegen Ajax. Er staat een tweeluik met uitgerekend AC Milan op het programma in de tussenronde van de Champions League. Brian Priske vertelde vrijdagmiddag op de persconferentie dat hij hoopt op een nieuwe spits als Gimenez inderdaad zou vertrekken.

Gimenez verlaat Feyenoord met 105 wedstrijden achter zijn naam. In die reeks kwam de topschutter tot 65 goals en 14 assists. Hij veroverde in Rotterdam de landstitel, TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.

Fabrizio Romano meldde dat Gimenez zou tekenen tot medio 2028, met de optie op een extra jaar. De Mexicaanse spits heeft volgens AC Milan dus tot 2029 getekend in het San Siro.