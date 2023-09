Giménez post (en verwijdert) bijzonder filmpje vanuit kleedkamer van Feyenoord

Zondag, 24 september 2023 om 18:19 • Jeroen van Poppel

De sfeer in de kleedkamer bij Feyenoord zat er goed in, zo liet Santiago Giménez zien op zijn Instagram-kanaal. De spits van de Rotterdammers, die tegen Ajax goed was voor twee doelpunten en een assist, postte een filmpje van het kleine feestje dat de spelers van Feyenoord hielden in de kleedkamer van de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd tegen Ajax is bij een 0-3 stand definitief gestaakt.

Feyenoord speelde Ajax zondagmiddag historisch van het veld. Hoewel de wedstrijd waarschijnlijk nog uitgespeeld moet worden, namen de Feyenoorders in de kleedkamer al een voorpoefje op de overwinning. Door de speakers schalde het bekende nummer Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? Giménez besloot de story vrij snel daarna weer offline te halen.

Ajax - Feyenoord zondag is definitief gestaakt bij een 0-3 stand. Een minuut voor rust van De Klassieker werd het duel voor de tweede keer stilgelegd door arbiter Serdar Gözübüyük vanwege het gooien van vuurwerk op het veld. Hierdoor gingen beide teams direct richting de kleedkamer. Ditzelfde gebeurde na rust toen er fakkels op het veld werden gegooid vanuit de F-Side. De door de KNVB gecreëerde driehoek, een overlegorgaan bestaande uit de voetbalbond, de politie en beide clubs, praatten over een mogelijke definitieve staking, die er uiteindelijk dus is gekomen.