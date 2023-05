Giménez onthult wat zijn hoofd en hart hem zeggen over zijn toekomst in De Kuip

Woensdag, 17 mei 2023 om 13:20 • Noel Korteweg

Het hoofd en hart van Santiago Giménez zeggen dat hij bij Feyenoord moet blijven. Dat vertelt de 22-jarige spits in een uitgebreid interview met Voetbal International. Giménez werd afgelopen zondag kampioen van Nederland met de Rotterdammers en heeft in de laatste twee wedstrijden van het seizoen nóg een doel. “Kampioen én topscorer, dat zou toch geweldig zijn?”

De Mexicaan blikt in gesprek met Martijn Krabbendam uitgebreid terug op zijn eerste seizoen in De Kuip. Giménez kan al zijn goals naar eigen zeggen nog herinneren en bestempelt zijn treffer in de thuiswedstrijd tegen Lazio (1-0) als ‘de belangrijkste’. “Niet elke goal hoeft voor mij het doelpunt van het jaar te zijn. Deze was het zeker niet qua schoonheid, maar wél als je kijkt naar de waarde ervan.” Feyenoord klom door die overwinning op de Italianen namelijk van plek vier naar plek één in Groep F van de Europa League waardoor het zich direct plaatste voor de achtste finales. “Dat maakt hem voor mij onvergetelijk.”

“Het thuisduel met Lazio was in veel opzichten speciaal voor me.” Giménez legt uit waarom. “Ik hoorde het publiek toen voor het eerst mijn naam zingen. Heel raar, ik wist dat ze dat al een tijdje deden, maar op dat moment kwam het echt binnen en nam ik het helemaal in me op. Het was zo’n speciaal gevoel.” De spits van Feyenoord vertelt dat dat ook de eerste wedstrijd was in De Kuip waarbij zijn vader op de tribune zat. “Ik speel hier nu ook door hem. Mijn vader zei dat ik naar Europa moest als ik me tenminste wilde ontwikkelen. Van jongs af aan was het mijn droom en dat die uitkwam met hem op de tribune, maakte het compleet.”

De 0-1 op bezoek bij Ajax was ‘de lekkerste’ volgens Giménez. “Vanwege het sentiment, maar ook door de aanval die eraan voorafging. Die hele wedstrijd is onvergetelijk, de zwaarste die we gehad hebben in de Eredivisie. Het was echt een clash. Hard tegen hard, met ons als betere ploeg en een beetje mazzel op het einde”, aldus de spits, die dacht dat Mohammed Kudus de bal naast schoot in de slotfase. “Maar het bleek een fenomenale redding te zijn geweest van Timon Wellenreuther. En dan Lutsharel Geertruida die vlak voor tijd de winnende binnenkopt. Na afloop vierden we het of we toen al kampioen waren geworden. Zo voelde het, als de finale van het seizoen.”

Lovend over Arne Slot

De spits van Feyenoord, die met vijftien doelpunten in dertig competitiewedstrijden nog in de race is om de topscorerstitel, is ook lovend over Slot. “Ik heb nog nooit een trainer gehad zoals Arne. Alles wat hij vertelt komt uit. Als hij iets vraagt, dan doe je het. En hij vraagt veel van zijn spelers. Het is een geweldige coach. Waar hij ooit ook gaat, hij zal er succesvol zijn. Hij heeft persoonlijkheid en een eigen stijl. Ik hoop dat hij lang bij ons blijft.” Giménez wordt vervolgens direct gevraagd naar zijn eigen toekomst bij Feyenoord.

De Mexicaan ligt nog tot medio 2026 vast in De Kuip, maar hij staat er goed op in Europa en wordt gevolgd door meerdere clubs. “Het is niet zo dat ik wegloop voor die vraag. Als je het mij vraagt, nú, zeg ik dat ik wil blijven. Ik ben nog niet klaar, we gaan Champions League spelen en ik zit bij een club die voelt als familie, precies wat ik had bij Cruz Azul. Ik kan me nog veel verder ontwikkelen als voetballer.” De spits geeft wel aan ‘dat je het soms niet altijd alleen maar zelf in de hand hebt’ en dat de voetballerij onvoorspelbaar is. “Maar als ik nu luister naar mijn hoofd en mijn hart, dan zeggen die allebei dat ik moet blijven.”