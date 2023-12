Gimenez onthult Eredivisieclub die hij afwees voordat Feyenoord kwam

PSV heeft in het verleden geprobeerd Santiago Gimenez los te weken bij Cruz Azul. Dat onthult de Feyenoord-spits zelf in gesprek met het Algemeen Dagblad. Gimenez raakte destijds echter niet onder de indruk van het Eindhovense aanbod. "Dat werd hem niet", aldus de 22-jarige Mexicaan.

Toen John de Jong nog technisch directeur was bij PSV, probeerde hij Gimenez te polsen voor een overgang naar Eindhoven. Gimenez' vader Christian zag dat wel zitten, omdat zijn favoriete voetballer ooit – Ronaldo – óók de overstap van Zuid-Amerika naar PSV maakte aan het begin van zijn carrière.

Gimenez junior was echter minder overtuigd. "John de Jong kwam naar Mexico om te praten over de stap naar de Eredivisie. Dat werd hem niet", aldus de huidig topscorer van het hoogste Nederlandse niveau.

Dennis te Kloese behaalde namens Feyenoord meer succes. "Hij heeft echt geknokt om Santi naar Feyenoord te krijgen", zegt Christian. "Wij kenden hem omdat hij technisch directeur van de Mexicaanse voetbalbond is geweest. Nee, hij was geen vriend, wel een bekende. Hij wist dat dit een sterke combinatie kon worden. De club en de speler."

Inmiddels wordt Santiago op handen gedragen in Rotterdam-Zuid. De Mexicaan had vorig seizoen een groot aandeel in het landskampioenschap en ging de winterstop in als (gedeeld) topscorer van de Eredivisie, met achttien treffers in zestien duels.

Dat heeft Gimenez een flinke sterrenstatus opgeleverd. "Ik reis heel veel met de tram en metro in Rotterdam. Soms zie ik de mensen kijken: is het hem nou of niet? De waardering is enorm. En vanaf het moment dat ik ook maar één bal had aangeraakt", aldus de Mexicaan.

Ook in het buitenland staat Gimenez er meer dan uitstekend op door zijn prestaties. Britse kwaliteitskrant The Guardian plaatste de spits al op de 75ste plaats in de top 100 beste spelers van 2023. Transfermarkt kroonde Gimenez in de laatste update tot meest waardevolle speler van de Eredivisie. Het statistiekenplatform taxeert hem op een marktwaarde van vijftig miljoen euro.

