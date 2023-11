‘Gevestigde naam met 211 goals moet spitsenprobleem oplossen bij Real Madrid’

Vrijdag, 24 november 2023 om 07:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:33

Real Madrid heeft zijn pijlen gericht op de komst van Mauro Icardi, zo meldt het Turkse Fanatik. De aanvaller van Galatasaray, die vier jaar geleden ook al werd aanbeden toen Zinédine Zidane de leiding had bij de Koninklijke, moet de vervanger worden van Vinícius Júnior. De Braziliaan is voorlopig inzetbaar vanwege een blessure.

Het plan van Carlo Ancelotti was om Vinícius in de spits te posteren na het vertrek van Karim Benzema afgelopen zomer. Joselu werd op huurbasis (met koopoptie) overgenomen van Espanyol, maar voor de Spanjaard werd al snel duidelijk dat er geen rol als eerste spits was weggelegd.

Door het wegvallen van Vinícius is de nood plots hoog geworden in Estadio Santiago Bernabéu, weet ook Fanatik. Het Turkse voetbaltijdschrift schrijft dat Real tijdens de winterwindow dringend op zoek gaat naar een nieuw aanvalsleider en daarbij uitkomt bij Icardi.

Belangrijke voorwaarde voor Real en Ancelotti is dat het een ervaren spits moet zijn. Door de lange afwezigheid van Vinícius - de aanvaller ligt naar verluidt zo'n tweeënhalve maand in de lappenmand - moet de aanwinst er meteen kunnen staan.

Ancelotti deed in het verleden al vaker een poging om Icardi in zijn selectie te krijgen, maar steeds liep het op niets uit. Met een bod van vijftien miljoen euro moet het deze winter alsnog tot een samenwerking komen. Icardi heeft volgens Transfermarkt een geschatte waarde van twintig miljoen.

De aanvaller begon zijn jeugd in Spanje, waar hij speelde voor Vecindario en FC Barcelona, alvorens hij in 2011 naar Sampdoria verhuisde. Na in Genua zijn debuut te hebben gemaakt in het profvoetbal beleefde hij zijn tot dusver meest succesvolle periode bij Internazionale.

Bij de Nerazzurri wist Icardi 124 keer te scoren in 219 officiële wedstrijden. Paris Saint-Germain besloot hem daarop in 2020 over te nemen, nadat de relatie met Inter verstoord was geraakt. Na de toptransfer van Lionel Messi naar PSG werd Icardi persona non grata in Parijs, waarop hij naar Galatasaray vertrok.

In de Turkse hoofdstad lijkt de dertigjarige Icardi bezig aan zijn tweede jeugd. In 46 wedstrijden wist hij 38 keer het net te vinden en 11 assists te verzorgen, hetgeen hem nu dus op interesse van Real Madrid is komen te staan. Hoe serieus de interesse daadwerkelijk is moet de komende weken blijken.