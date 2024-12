Michal Sadílek is niet blij met het beeld dat van hem geschetst wordt in de media. Volgens de Tsjechisch international is hij geen geldwolf en wil hij graag zijn contract verlengen. De middenvelder laat weten waarom de onderhandelingen met FC Twente moeizaam verlopen.

In gesprek met Tubantia laat Sadílek zich uit over zijn aflopende contract. “Het is bullshit dat sommige mensen denken dat ik alleen maar aan geld denk.”

De middenvelder haalt vervolgens uit naar de media. ”Niet alles is waar wat in de media wordt geschreven. Ik weet mijn verhaal, ik was bij de besprekingen en bij wat er nu gaande is achter de schermen.”

“Ik hoop dat we eruit komen. Ik wil hier blijven en bijtekenen. Maar alles is nog mogelijk. Als er een goed bod komt, gaat de club mij verkopen”, zo laat Sadílek weten.

De Tsjech laat vervolgens weten waarom de onderhandelingen stug verlopen. “We wachten nu op antwoord van de club.” Ik ben international van Tsjechië en ik vind dat ik recht heb op een verbeterd contract. Ik ben geen 35 jaar en bankzitter.”

Hij vervolgt: “Toen ik van PSV kwam, heb ik ook geld ingeleverd, terwijl ik betere aanbiedingen had. Ik wil vechten voor deze club en heb er wel alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.”

Technisch directeur Arnold Bruggink komt met een korte reactie. “Wij moeten ook kijken naar het belang van FC Twente, daar horen ook voorwaarden bij die bij de club passen.”