Getergde fans snappen werkelijk niets van 'vreemd' persbericht na degradatie Leicester City

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Leicester City, dat de degradatie uit de Premier League op opmerkelijke wijze aankondigt.

Supporters snappen werkelijk niets van het persbericht van Leicester City waarin de degradatie uit de Premier League bevestigd wordt. Zondag viel het doek definitief voor het team van manager Ruud van Nistelrooij, dat in het King Power Stadium verloor van Liverpool (0-1). De socialmedia-afdeling van Leicester lijkt de degradatie aan te kondigen als ‘iets positiefs’, zien fans.

"Met het resultaat van vandaag is onze plek in de Championship voor het seizoen 2025/'26 bevestigd", zo schrijft de club op X. De supporters vinden de toon van het bericht zeer opmerkelijk.

"Het wordt aangekondigd als een prijs", zo schrijft een gebruiker. "Wat een manier om te zeggen dat je bent gedegradeerd", voegt een ander eraan toe. "Kudos naar de admin die de degradatie laat klinken als iets positief", reageert weer iemand anders. "Zeg gewoon dat je gedrageerd bent, stop deze onzin", zo klinkt het verder.