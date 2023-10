Gestopte Feyenoorder Baars begint weer en stelt één voorwaarde aan nieuwe club

Maandag, 2 oktober 2023 om 20:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:29

Guus Baars overweegt om het profvoetbal tóch weer op te pakken, het liefst bij een club met een islamitisch karakter.

De twintigjarige verdediger verraste deze zomer vriend en vijand door zijn doorlopende profcontract bij Feyenoord in te leveren. Baars vertelde in een opzienbarende video op zijn Instagram-kanaal het plezier in het voetbal te zijn kwijtgeraakt en zich te willen bekeren tot de islam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Baars werd dit seizoen door Feyenoord verhuurd aan FC Dordrecht, maar zou slechts één wedstrijd voor de Schapenkoppen spelen. Op 31 augustus besloot het talent zeer onverwachts om zijn kicksen aan de wilgen te hangen. Precies een maand later lijkt Baars alweer spijt te hebben van dat besluit.

''Ik was door meerdere redenen het plezier kwijt, maar ik heb nu toch weer de honger", vertelt Baars in gesprek met Voetbal International. "Dat had ik zelf totaal niet verwacht, maar ik ben er wel blij mee." Baars houdt zijn conditie op peil door voor zichzelf te trainen en hoopt in januari aan de slag te gaan bij een nieuwe club.

"Het liefst een club in een islamitisch land. Dan kan ik mijn hobby uitoefenen, de Arabische taal leren en mezelf nog meer in het geloof verdiepen. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik was hiervoor een versie van mezelf die niet helemaal klopte. En ik voel me zeker ook gelukkiger."

Baars stopte met voetbal zonder een concreet alternatief plan. ''Ik was best bang om te stoppen. Het geld zou wegvallen, en ik was natuurlijk ook angstig om me te uiten over het islamitische gedeelte. Door de kinesioloog leerde ik meer op mijn intuïtie te vertrouwen. Een beetje schijt hebben, eigenlijk."

''Ik merk nu dat ik direct veel beter in mijn vel zit. Ik ben mezelf en verstop me niet langer", besluit Baars.