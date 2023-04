Gertjan Verbeek schrikt van woorden V/d Ree: ‘Dan zit er maar één ding op’

Dinsdag, 25 april 2023 om 18:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:02

Het is een kwestie van tijd voordat FC Groningen officieel afzakt naar de Keuken Kampioen Divisie. Dinsdagmiddag ging de ploeg van trainer Dennis van der Ree opnieuw onderuit, ditmaal in het restant van de zaterdag gestaakte wedstrijd tegen NEC (0-1). Na afloop van de wedstrijd meldde zich een zichtbaar aangeslagen interim-trainer voor de camera. De woorden van Van der Ree konden op verbazing rekenen bij analist Gertjan Verbeek.

Van der Ree zocht duidelijk naar woorden na de nieuwe zeperd. "Ik heb te weinig geloof gezien", zei hij bij ESPN. "Ik zag bij NEC ook niet dat ze er keihard voor gingen, maar wel een paar jongens die met elkaar bezig waren. Dat mis ik bij ons heel erg. Het is een hele jonge ploeg die moeite heeft om elkaar de waarheid te vertellen. Geloof is nu een groot woord. Theoretisch is het nog mogelijk, dus we kijken hoe we er de komende dagen voor staan. We moeten het niet laten vallen, dan gaat het helemaal als een nachtkaars uit."

De woorden van Van der Ree zorgden voor verbazing bij Verbeek. "Hij zegt dat ze geen geloof hebben in wat zij doen", aldus de oud-trainer. "Ik zei al dat Groningen was gedegradeerd, maar nu weet ik het wel zeker. Op het moment dat de directie in de gaten heeft dat er geen geloof is in wat zij doen, dan kun je maar één ding doen. Ook al is het de tweede trainer. Dit constateert hij al langer begrijp ik uit zijn verhaal. Als hij het niet kan overbrengen op de jongens..."

Verbeek vindt niet dat het avontuur van Van der Ree bij Groningen van invloed hoeft te zijn op het restant van zijn trainerscarrière. "Dat hoeft niet. Ik heb ook niet het idee dat hij staat te springen om weer ergens hoofdtrainer te worden. Maar daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Ik ken ook zijn rol als assistent niet goed genoeg. Dit hoeft niet zijn Waterloo te zijn. Hij is een beginnende trainer en zal veel geleerd hebben in korte tijd."