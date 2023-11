Genee opent VI met cynische sneer richting Nijhuis: ‘Had jij gedronken?’

Dinsdag, 14 november 2023 om 22:50 • Rian Rosendaal

Wilfred Genee begon de uitzending van Vandaag Inside van dinsdag met een cynisch sneertje richting Bas Nijhuis. De scheidsrechter kreeg namelijk de nodige kritiek over zich heen tijdens en na Almere City FC - Ajax (2-2) van zondag, toen hij weigerde om de bezoekers een strafschop te geven na een duw van Peer Koopmeiners in de rug van Kenneth Taylor in het strafschopgebied.

Mike Verweij haalde maandag in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. "Bas Nijhuis moet eigenlijk gewoon stoppen met fluiten." Verweij vindt het verschil tussen Nijhuis en de andere scheidsrechters uit het korps van de KNVB te groot. "Het kan niet zo zijn dat jij in dienst van de KNVB andere regels kunt hanteren dan de andere scheidsrechters."

Verweij had kort na de podcast overigens contact met Nijhuis en repte hierover op X. "Net een leuk gesprek gehad met trouwe podcast-luisteraar Nijhuis. Uitleg gehad over zijn beslissingen. Bas moet blijven", zo oordeelde de Ajax-watcher over de 46-jarige arbiter uit Enschede.

Had Kenneth Taylor hier een penalty moeten krijgen? ??#almaja — ESPN NL (@ESPNnl) November 13, 2023

Genee

Genee steekt dinsdagavond op cynische wijze van wal. "Voormalig topscheidsrechter, goed dat je er bent", zo krijgt Nijhuis, die aan de bar zit in de dagelijkse talkshow, te horen. "Voormalig topscheidsrechter ook echt. Ongelooflijk, wat is dit nu?", reageert de ervaren scheidsrechter met een kleine glimlach om zijn mond.

"Had jij gedronken die avond ervoor?", wil Genee weten wat Nijhuis deed de avond voor de ontmoeting tussen Almere City en Ajax. "Wat is dit, wat zijn dit voor vragen?", countert de arbiter direct. "Jij hebt in het eerste kwartier, van de zevende tot vijftiende minuut, vier gele kaarten gegeven. Dat zijn twee meer dan in je hele carrière. En uiteindelijk heb je acht gele kaarten uitgedeeld in die wedstrijd."

"Ik zag dat het mijn Eredivisie-record was, maar het was echt nodig", verklaart Nijhuis het strooien met kaarten in de beginfase van het duel in Almere. "Er was een opstootje met twee spelers en twee harde tackles en ik dacht: Dat kan niet, dit kan ik niet laten ontsporen. Dus ik moest even optreden. Vier kaartjes."

Genee brengt daarna de uitspraak van Verweij ter tafel dat Nijhuis beter kan stoppen met fluiten op het hoogste niveau. Nijhuis hoort het aan, maar komt niet met een uitgebreide reactie daarop. Genee schakelt gelijk over naar een ander spelmoment: de duikeling van Kristian Hlynsson in de eerste helft in het strafschopgebied van Almere City, nadat hij in aanraking was gekomen met een tegenstander.

Van der Gijp

René van der Gijp snapt dat Nijhuis geen penalty gaf voor het vallen van Hlynsson in de zestien. "Dit zijn gevalletjes van: als hij hem geeft, dan zeg je: 'Ja joh, prima’. Geeft hij hem niet, dan zeg je: 'Ja, kan ook'. Dit was een schermutseling."

"En bij die eerste actie kwamen ze wel echt bijna tegen elkaar aan. Die jongen van Ajax (Taylor, red.) helt naar die jongen van Almere (Koopmeiners, red.) toe. Die hoort, voelt of ziet hem aankomen. Het is niet zo dat hij recht loopt. Als hij recht zou lopen en je geeft hem een duw, dan valt hij waarschijnlijk niet", zo oordeelt de analist.