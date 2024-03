Genee grapt over Mislintat-gerucht: â€˜Misschien kan Ajax dat drietal dan kwijtâ€™

Genee grapt over Mislintat-gerucht: ‘Misschien kan Ajax dat drietal dan kwijt’

Dat Sven Mislintat mogelijk terugkeert bij Borussia Dortmund, zorgt voor grote verbazing in Veronica Offside. Wim Kieft gelooft er niets van dat de Duitser serieus in beeld is bij zijn oude werkgever, zeker niet na het breed uitgemeten debacle bij Ajax.

"Sven Mislintat zou in beeld zijn als technisch directeur van Borussia Dortmund. Toen ik het net kreeg, dacht ik dat het een grap was. Maar die kregen we net door", aldus de verbaasde Wilfred Genee.

"Dan is het te hopen dat het vóór woensdag gebeurt, als PSV komt", doelt Wesley Sneijder met een kwinkslag op de return in de achtste finale van de Champions League. "Dan kan hij nog meer uitgeven", verwijst Kieft naar de 115 miljoen euro die Mislintat bij Ajax spendeerde aan aankopen.

"Het is heel gek, maar dat kan niet kloppen", zegt Kieft vervolgens op serieuze toon. "Ik neem aan dat ze research doen, voordat ze hem nemen."

Genee besluit het item over Mislintat op luchtige toon. "Misschien rijkt Ajax dan Medic, Akpom en die gozer waar Van 't Schip de naam van kwijt was (Carlos Forbs, red.) kwijt."

-journalist Patrick Berger kwam maandag met het nieuws over de interesse van Dortmund in Mislintat. Een definitieve beslissing is naar verluidt nog niet genomen.

Mislintat is geen onbekende voor Dortmund. Hij werd in 2006 scout bij BVB, waarna hij in 2009 promoveerde tot hoofdscout van de Duitse topclub. Op 1 januari 2017 promoveerde hij zelfs tot directeur profvoetbal en scouting, al werd hij later dat jaar door Arsenal naar Engeland gehaald.

