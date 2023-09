Gemis Frenkie de Jong laat zich meteen voelen bij chaotisch spelend Barça

Dinsdag, 26 september 2023 om 23:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:36

FC Barcelona heeft duur puntenverlies geleden in LaLiga. De ploeg van Xavi poetste dinsdagavond twee keer een achterstand weg op bezoek bij Real Mallorca, maar was niet bij machte om de drie punten mee naar huis te nemen: 2-2. Frenkie de Jong moest vanwege een blessure verstek laten gaan. Door de puntendeling verzuimt Barcelona een gat te slaan met Real Madrid, dat afgelopen weekend de stadsderby verloor van Atlético (3-1).

Xavi gunde een aantal basisspelers rust en liet onder meer Robert Lewandowski, Andreas Christensen en Jules Koundé op de bank beginnen. Zij zagen dat de thuisploeg al na acht minuten spelen de leiding greep. Een inspeelpass van Ter Stegen werd niet begrepen door Oriol Romeu, waarop de laagvlieger van LaLiga overnam en in twee instanties raakschoot via Vedat Muriqi. Een slecht teken voor Barcelona, daar Mallorca in juli 2020 voor het laatst een wedstrijd verloor waarin het op voorsprong kwam.

Barcelona stelde daar in de eerste helft bijzonder weinig tegenover, maar trok de stand op slag van rust toch gelijk. Na een klutssituatie viel de bal voor de voeten van Raphinha, waarna de Braziliaan naar zijn linker draaide en fraai uithaalde in de linkerhoek buiten bereik van doelman Predrag Rajkovic. Heel lang konden de bezoekers echter niet genieten van de gelijke stand, daar Mallorca amper drie minuten later voor de tweede keer op voorsprong kwam. Abdon Prats was eerder bij de bal dan de opnieuw weifelende Ter Stegen: 2-1.

Xavi poogde het duel aanvankelijk zonder wissels om te draaien bij het begin van de tweede helft, maar besloot na een klein uur spelen toch in te grijpen door Lewandowski binnen de lijnen te brengen voor Ferran Torres. João Félix had toen net een vlammend schot geproduceerd dat op de buitenkant van de paal uiteen spatte. Een andere invaller, Lamine Yamal, schreeuwde een halve minuut na zijn invalbeurt om een strafschop na een overtreding van Jose Copete. Arbiter Alejandro Muñiz Ruiz kende de penalty toe, maar werd teruggefloten door de VAR.

Barça liet het er niet bij zitten en kwam een kwartier voor tijd opnieuw langszij. Fermin Lopez, die tegelijk met Yamal binnen de lijnen was gekomen, stond na een fraai overstapje van Lewandowski op de juiste plek om een voorzet van Raphinha te promoveren tot doelpunt. De middenvelder stond voor de tweede keer binnen de lijnen in een competitiewedstrijd. In de zeven minuten blessuretijd die volgden slaagden beide ploegen er niet in om de winnende te maken.