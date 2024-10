‘Geloof me dat Wout Weghorst vrijdag heerlijk achterover naar Hongarije - Nederland heeft gekeken’

Wim Kieft denkt dat Wout Weghorst de grote winnaar is van de huidige spitsensdiscussie bij het Nederlands elftal, zo laat de Amsterdammer optekenen in zijn column namens De Telegraaf.

Oranje speelde vrijdag met 1-1 gelijk in Hongarije. Spits Joshua Zirkzee wist in Boedapest niet te overtuigen. Kieft legt uit waarom de aanvaller van Manchester United in de Puskás Aréna geen goede bijdrage leverde.

“Die zwaar verdedigende Hongaarse aanpak betekent wel dat je als spits van de tegenpartij, Nederland in dit geval, in de punt van de aanval moet blijven staan om te loeren op ieder miniem kansje”, begint Kieft zijn betoog.

“Joshua Zirkzee is echter iemand die best balvast is, maar te graag en te veel uit de spits wegtrekt om mee te voetballen. Daarmee heeft hij het Nederlands elftal niet geholpen. Het zal niet expliciet zo zijn, maar Zirkzee geeft de buitenstaander het idee dat een wedstrijd leuk meevoetballen voor hem als spits belangrijker is dan scoren”, aldus de kritische Kieft.

Kieft trekt een pijnlijke conclusie. “Vooralsnog is hij voor Oranje te licht in mijn ogen en je kunt wel zeggen dat hij een talent is, maar valt iemand van 23 jaar nog als talent te bestempelen?” Kieft kijkt daarbij naar het carrièreverloop van Zirkzee. “Echt grote talenten melden zich op zestien- of zeventienjarige leeftijd en hebben op hun 23ste 250 wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld. Zirkzee heeft pas een jaartje Anderlecht en twee seizoenen Bologna op zijn cv.”

Kieft had tegen Hongarije liever een andere spits gezien. “Achteraf gezien had Koeman tegen Hongarije beter met Brobbey kunnen spelen. Van nature blijft hij in zijn positie staan. Die gaat niet zwerven. Hij zal tegen Duitsland spelen. Die beslissing is begrijpelijk omdat hij kan profiteren van zijn snelheid en diepte in zijn spel. Uiteraard is Duitsland een stuk beter dan Hongarije, maar tegen Duitsers kom je als Oranje ook wat gemakkelijker aan voetballen toe.”

Brobbey moet het laten zien, zo denkt Kieft. “Helemaal met de wetenschap dat in Amsterdam Wout Weghorst op hem wacht om er alles aan te doen om een basisplaats bij Ajax te veroveren. Geloof me dat Wout vrijdag heerlijk achterover naar Hongarije-Nederland heeft zitten kijken en hij bij een slechte wedstrijd van Brobbey tegen Duitsland kansen voor zichzelf ziet als spits van Oranje.”