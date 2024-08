Gehavend PSV vernedert Almere City aan de hand van zes verschillende doelpuntenmakers

PSV heeft zaterdag kinderlijk eenvoudig afgerekend met Almere City. De ploeg van trainer Peter Bosz sprankelde als vanouds en scoorde aan de hand van maar liefst zes verschillende doelpuntenmakers in het Yanmar Stadion, en één eigen doelpunt: 1-7.

PSV miste zaterdag de nodige basisspelers. Jerdy Schouten en Johan Bakayoko werden beiden niet fit genoeg bevonden om het duel te starten. Ook achterin was het behoorlijk puzzelen voor Bosz, die in die linie nog altijd naarstig wacht op versterkingen.

Het had na nog geen twee minuten voetballen al raak kunnen zijn voor de manschappen van Bosz. Fredrik Oppegård stormde aan de linkerkant naar voren en leverde een uitstekende lage voorzet af op Til. Zijn inzet werd echter knap gekeerd door Nordin Bakker.

Eventjes later was het alsnog raak voor de ploeg van Bosz. Noa Lang bevond zich plots in een zee van ruimte aan de linkerkant en kon eenvoudig Til bedienen. Dit keer was het wel raak voor de aanvallende middenvelder: 0-1.

De tweede PSV-treffer liet allesbehalve lang op zich wachten. Ditmaal was Luuk de Jong de gevierde man. Na een ingestudeerde hoekschop dook de ervaren spits bij de eerste paal op: 0-2. De Eindhovenaren lieten in het restant van de eerste 45 minuten kans na kans liggen.

Lang, Malik Tillman en Hirving Lozano probeerden het allen, maar geen succes. Tijdens de theepauze zal Bosz, die zijn ploeg elf doelpogingen had zien ondernemen, alleen gebaald hebben van de vele gemiste kansen.

Na rust liet Almere wél even de tanden zien. Jochem Ritmeester van der Kamp dacht voor de aansluitingstreffer te tekenen, maar door dat doelpunt ging een streep. Vlak daarvoor had Faiz Mattoir een overtreding begaan op Richard Ledezma.

PSV antwoordde direct met een prima kans. De Jong draaide simpelweg en haalde heerlijk uit. Zijn schot, dat op de lat uiteenspatte, had een beter lot verdiend. Toch was het Almere, dat in het eerste deel van het tweede bedrijf veel scherper voor de dag kwam, dat toch echt voor de aansluitingstreffer zorgde.

Na een wat hectische situatie in de Eindhovense zestien, waar het verdedigend niet altijd even stabiel oogde, frommelde Kornelius Hansen de bal toch tamelijk fraai achter Walter Benítez: 1-2. Na de tegentreffer probeerde de regerend landskampioen de marge weer naar twee te brengen.

Til schoot uit een corner nog op Bakker, maar enkele tellen later was de comfortabele voorsprong daar toch weer. Couhaib Driouech, die zo’n drie minuten in het veld stond, volleerde hem via de stuit raak: 1-3. Het werd al snel nog mooier voor de Eindhovenaren.

Joey Veerman bediende Tillman op prachtige wijze, maar de aanname en afronding van de Amerikaan was minstens net zo fraai: 1-4. De vijfde goal viel ook nog. De ongelukkige Théo Barbet kreeg het eigen doelpunt na een lage voorzet van Driouech op zijn naam: 1-5.

Ook een zesde PSV-treffer zou nog vallen. In de slotfase verstuurde Ryan Flamingo een geweldige pass op Hirving Lozano, die wel heel makkelijk afrekende met zijn directe tegenstander en fraai binnenprikte: 1-6. Een inzet van invaller Ricardo Pepi vond nog wél de achterkant van het doel: 1-7.