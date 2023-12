‘Geen goede band met Bosz. We zeggen elkaar gedag, maar hij vertrouwt mij niet’

Zondag, 3 december 2023 om 07:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:53

Hugo Borst heeft al jaren geen goede band met Peter Bosz, zo onthulde hij zaterdagavond in De Eretribune van ESPN. De journalist uit Rotterdam ging tevens in op de moeizame relatie tussen de huidige trainer van PSV en Willem van Hanegem, die vroeger enkele jaren samenwerkten bij Feyenoord.

De oefenmeester van de Eindhovenaren werkte bij Feyenoord tussen 1992 en 1995 samen met Van Hanegem. Het tweetal veroverde in 1993 de landstitel met de Rotterdamse club. Desondanks was de samenwerking, die in oktober 1995 ten einde kwam vanwege het ontslag van Van Hanegem, nooit ideaal te noemen.

"Bosz leeft tot op de dag van vandaag op slechte voet met Van Hanegem", zei Borst in het praatprogramma van de betaalzender. "En vice versa, want Van Hanegem geeft nog steeds wel katjes als het om Bosz gaat. Van Hanegem vond het vroeger een beetje een stiekemerd."

"Van Hanegem had wel respect voor zijn kwaliteiten op het middenveld", zo benadrukte Borst. "Want Bosz was een speler die ballen veroverden en de boel aan elkaar reeg. Het was een nijvere werker, dat kun je hem niet ontzeggen. Het waren meer de dingen buiten het veld die Willem dwarszaten."

Het contact tussen Borst en Bosz was dus ook niet optimaal. "Ik zat destijds een beetje in de waaier van Van Hanegem, dus hij zag mij vooral als een verlengstuk van hem", legde de voetbalvolger uit. "Ik had dus niet zo’n goede band met Peter. Hij was heel erg boos over het boek (De Coolsingel bleef leeg, red.) dat ik toen geschreven heb. Daarna is het nooit meer goed gekomen."

Het is overigens niet zo dat Borst en Bosz elkaar bewust negeren. "We zeggen elkaar wel gedag. Maar een intieme, diepe band is er niet. Ik denk ook niet dat Peter er dagelijks aan denkt, ik ook niet. Maar het is wel gewoon zo dat je elkaar niet vertrouwt. Peter Bosz vertrouwt mij niet."

John van Loen maakte zowel Bosz als van Hanegem van dichtbij mee bij Feyenoord en weet uit ervaring dat de onderlinge band niet geweldig was. "Peter was een mondige speler. Dat was ook een belangrijke reden waarom hij zo vaak overhoop lag met Van Hanegem. Die was er niet blij mee dat Peter het altijd beter wist. Die hebben heel wat gebotst samen", vertelt de oud-aanvaller aan De Telegraaf.

"Van Hanegem kon verbaal niet op tegen Peter, want die kon het allemaal veel beter uitleggen dan hij", graaft Van Loen verder in zijn herinnering. "Ik kan me nog herinneren dat Van Hanegem een keer de wedstrijdbespreking deed, omdat de assistent-trainer een Europese tegenstander was scouten. Van Hanegem wilde ineens dat we bij de spelhervattingen heel andere dingen gingen doen."

"Toen heeft Peter na die bespreking tegen de groep gezegd: 'Dit gaan we niet doen, we doen het op onze normale manier'. Dat gebeurde vervolgens ook en Van Hanegem hebben we er nooit meer over gehoord. Zo was Peter", aldus Van Loen.