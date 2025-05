Geen debutant in Bundesliga: FC Heidenheim handhaaft zich door goal in minuut 90+5

FC Heidenheim speelt ook komend seizoen in de Bundesliga. De nummer zestien van afgelopen seizoen won de return in het tweeluik om promotie en degradatie tegen SV Elversberg, nummer drie van de 2. Bundesliga, door een late treffer nipt: 1-2. Het heenduel was in 2-2 geëindigd.

Elversberg, opgericht in 1907, speelde nog nooit in de Bundesliga. Dit seizoen eindigde de club in de 2. Bundesliga op de derde plek. Dat betekende een tweeluik om promotie tegen de nummer zestien van de Bundesliga: Heidenheim.

Nadat het heenduel vorige week dus in 2-2 was geëindigd, was maandagavond alles nog mogelijk. Matias Honsak opende in de negende minuut al de score namens Heidenheim, nadat Léonardo Scienza hem na een goede actie oog in oog met de keeper had gezet: 0-1.

Op redelijk vergelijkbare wijze werd het na een half uur 1-1: Tom Zimmerschied vond Robin Fellhauer, en die scoorde. Fisnik Asllani leek vlak na rust voor de 2-1 te tekenen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Het winnende doelpunt viel aan de andere kant, in de vijfde minuut van de blessuretijd. Scienza schoot raak vanaf de rand van het strafschopgebied, en bezorgde zijn ploeg zo nog een jaar in de Bundesliga: 1-2.