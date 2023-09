Geëmotioneerde João Félix houdt het niet droog bij Barça-presentatie

Barcelona sloeg op Deadline Day toe door met João Félix (Atlético Madrid) en João Cancelo (Manchester City) twee nieuwe spelers in te lijven. Beide spelers werden gehuurd met een optie tot koop en zijn zondagavond gelijk speelgerechtigd voor het LaLiga-duel met Osasuna. Félix en Cancelo zijn inmiddels al gepresenteerd. Eerstgenoemde toonde zich hevig geëmotioneerd bij zijn presentatie.

Op beelden op Twitter zijn bij Félix tranen van geluk te zien. De Portugees kwam nauwelijks voor in de plannen van Atlético Madrid-trainer Diego Simeone, waarop Barcelona hem van zijn uitzichtloze situatie bevrijdde. “Iedereen weet hoe blij ik ben om hier te zijn”, zei Félix na het afronden van zijn transfer. “Dit was mijn jongensdroom. Sinds ik klein was, heb ik Barça gevolgd. Nu maak ik onderdeel uit van de club. Een uniek gevoel.”

Joao Felix's dream came to life, and yeah, there were tears of joy. pic.twitter.com/c72vn3rSQS — The FTBL Index ?? ? (@TheFootballInd) September 3, 2023

Félix werd tot grote blijdschap van zijn familie gehuurd door Barcelona. “Mijn vader en broer zijn altijd al fan van de club geweest. We hadden altijd de wens om samen het hoogst haalbare te bereiken, dat was Barça voor ons. Daar kwam alle passie vandaan. En nu ben ik hier.”

“Het winnen van de Champions League is mijn droom”, zei Félix ambitieus. De Portugese aanvaller hoopt op een succesvol eerste seizoen bij de Catalanen. “Ik hoop dat we de mensen veel vreugde kunnen schenken, dat het een geweldig seizoen wordt. De club leeft voor grootse daden. We gaan er alles aan doen om dromen waar te maken.”