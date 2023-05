Geblesseerde Criscito (36) zet op sprookjesachtige wijze punt achter carrière

Domenico Criscito heeft een prachtig afscheid beleefd als profvoetballer. De 36-jarige linksback liet in november vorig jaar al weten bezig te zijn aan zijn laatste seizoen en speelde vrijdag zijn laatste wedstrijd, namens Genoa. De reeds gepromoveerde nummer twee van de Serie B sloot het seizoen af tegen Bari. Criscito kwam diep in blessuretijd binnen de lijnen en maakte met zijn eerste en laatste balcontact als voetballer de winnende 4-3.

Criscito was dit seizoen basisspeler bij i Rossoblù, maar raakte begin mei geblesseerd. Hij was eigenlijk niet fit genoeg om vrijdag bij de wedstrijdselectie te zitten, maar maakte er toch deel van uit. Genoa leidde met 2-1 en 3-2, maar moest vijf minuten voor tijd alsnog de gelijkmaker slikken. Diep in blessuretijd gaven de bezoekers echter een strafschop weg, waarop Genoa-trainer Alberto Gilardino besloot Criscito in te brengen en de penalty te laten nemen. Laatstgenoemde stuurde doelman Pierluigi Frattali de verkeerde hoek in: 4-3.

Criscito kan terugblikken op een zeer rijke carrière. Het jeugdproduct van Genoa maakte in 2004 de overstap naar Juventus en maakte namens die club zijn Serie A-debuut. In 2008 keerde hij terug bij Genoa, waarna hij in 2011 tekende voor Zenit St. Petersburg. Met de Russische topclub werd hij tweemaal landskampioen, won hij de beker eenmaal en veroverde hij twee keer de Russische Super Cup.

In 2018 keerde hij weer terug bij Genoa, waarna hij in 2022 voor een half jaar naar Toronto FC trok. De laatste zes maanden van zijn carrière speelde hij weer voor Genoa. Daarnaast kwam Criscito sinds zijn debuut in 2009 26 keer uit voor de nationale ploeg van Italië. 291 keer droeg het clubicoon het shirt van Genoa.