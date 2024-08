Galatasaray stelt zwaar teleur en strandt in play-offs; Lijnders met Salzburg wél naar Champions League

Galatasaray is er niet in geslaagd de 3-2 nederlaag tegen Young Boys recht te zetten. In eigen stadion wist Cim Bom bar weinig te creëren en mocht het een klein wonder heten dat de Zwitsers pas in de 87ste minuut de score openden: 0-1. Het Red Bull Salzburg van trainer Pepijn Lijnders wist zich wel te plaatsen, ten koste van Dynamo Kyiv, en ook Sparta Praag zien we terug in de groepsfase van de Champions League.

Aan de kant van Galatasaray kreeg Hakim Ziyech een basisplaats. De Marokkaan stond op rechtsbuiten en vormde de aanval met Michy Batshuayi, Kerem Aktürkoglu en spits Mauro Icardi. Kaan Ayhan, die in de heenwedstrijd geschorst was, keerde terug in de basis.

Young Boys had in de openingsfase en in grote delen van de wedstrijd het betere van het spel. De ploeg uit Bern kwam er in de openingsfase regelmatig dreigend uit, al leverden die momenten niet de voor hen gewenste resultaten op. Het enige serieuze schot op doel kwam van Ebrima Colley, die Fernando Muslera met zijn vuisten zag redden. Silvère Ganvoula kreeg de grootste kans van de wedstrijd, maar zijn poging werd op het allerlaatste moment gekeerd door Gabriel Sara.

Galatasaray probeerde het wel, maar speelde slordig en kwam op de counter opnieuw goed weg toen Colley andermaal stuitte op Muslera. Cim Bom kwamen enkele minuten later opnieuw goed weg, toen een kopbal van Ganvoula op de binnenkant van de paal belandde. Colley kopte de rebound binnen, maar deed dat in buitenspelpositie.

Beide ploegen kregen voor rust nog een mogelijkheid, maar de pogingen van Aktürkoglu en Mohamed Camara waren niet scherp genoeg. Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Galatasaray bleef onmachtig, terwijl Young Boys maar niet wist te scoren.

Zo schoot Joel Monteiro ruim naast en werd een poging van Colley ternauwernood gekeerd door een verdediger. Het enige wat Galatasaray daar lange tijd tegenover kon zetten, was een afgekeurd doelpunt van Ayhan. De centrumverdediger stapte net te vroeg naar voren en stond achter de laatste Young Boys-verdediger toen hij in de korte hoek raak schoot.

Young Boys kwam andermaal dicht bij de voorsprong toen Ganvoula uit een hoekschop tegen de paal kopte. Galatasaray werd eindelijk wakker en begon plots nadrukkelijk de aanval te zoeken. Zo leidde een slim passje van Icardi tot een reuzenkans voor Batshuayi, die voorlangs schoot. Young Boys-goalie Marvin Keller moest in de fase die volgde tot tweemaal toe redden op schoten van Aktürkoglu.

Vlak voor tijd kreeg Icardi nog de kans op 1-0, maar het schot van de Argentijn vanaf randje zestien werd gekeerd door een verdediger. Het leverde een counterkans op voor Young Boys en daaruit was het raak. Alan Virginius verschalkte Muslera met een stift en besliste daarmee het tweeluik: 0-1. Muslera kon zijn frustratie niet verbergen en gaf Virginius, die het publiek provoceerde, een trapje. De doelman kreeg daarop rood te zien.

Red Bull Salzburg- Dynamo Kyiv 1-1

Salzburg, dat in de vorige kwalificatieronde afrekende met FC Twente, won vorige week al met 0-2 van Kyiv en kon de Champions League-miljoenen al ruiken. Salzburg greep in de twaalfde minuut de voorsprong en had dat aan twee Denen te danken. Maurits Kjaergaard legde af op Adam Daghim, die naar binnen sneed en in de korte hoek afrondde: 1-0.

Dynamo gaf niet op en kwam vrij rap op gelijke hoogte via Vladyslav Vanat. De Oekraïner werd de zestien in gestuurd en rondde met links knap af in de verre hoek: 1-1. Dynamo had nog twee goals nodig om een verlenging af te dwingen, maar verder dan die ene goal van Vanat kwam het niet. Zodoende kan Lijnders direct een groot succes bijschrijven. De Nederlander is sinds deze zomer in dienst van de Oostenrijkse topclub.

Sparta Praag - Malmö FF 2-0

De Tsjechen wonnen het heenduel met 0-2 en ook in de return bleek Sparta Praag te sterk voor de Zweden. Voor rust werd er niet gescoord, al kregen Veljko Birmancevic (Sparta Praag) en Anders Christiansen (Malmö) daar vanaf de strafschopstip wel alle gelegenheid toe. Na rust maakte Lukas Haraslín de derde penalty van de avond wél en zorgde Albion Rrahmani voor de definitieve beslissing: 2-0.