Galatasaray houdt ondanks comeback zuur gevoel over aan openingsduel

Galatasaray heeft na een spectaculaire slotfase een punt overgehouden aan zijn openingsduel in de Champions League: 2-2. De ploeg van trainer Okan Buruk liet in de eerste helft tegen FC Kopenhagen kans op kans liggen en dat leek de Turken een 0-2 nederlaag te kosten. Kopenhagen kwam tien minuten voor rust volledig tegen de verhouding in op 0-1 via Mohamed Elyounoussi. Na de onderbreking maakte Diogo Gonçalves de tweede Deense treffer. Vlak voor tijd schoten Sacha Boey en Tetê Galatasaray alsnog naar een punt. Manchester United en Bayern München, de overige clubs in Groep A, nemen het later vanavond tegen elkaar op.

Buruk had in de achterhoede basisplaatsen in huis voor onder meer voormalig Eredivisionist Angeliño en Victor Nelsson. Laatstgenoemde speelde drie seizoenen voor Kopenhagen, voordat hij de overstap maakte naar Galatasaray. Hakim Ziyech, Dries Mertens en Kerem Aktürkoglu stonden achter goalgetter Mauro Icardi geposteerd. Aan de kant van Kopenhagen stond Kevin Diks centraal achterin. Jordan Larsson (ex-NEC) was de spits van dienst en werd geflankeerd door Elyounoussi en Elias Achouri. Voormalig Ajacied Nicolai Boilesen ontbrak wegens een blessure.

Het was een klein wonder dat Galatasaray in de eerste helft het niet wist te vinden. Zo had Icardi op aangeven van Mertens van dichtbij voor de 1-0 moeten zorgen, maar zijn harde schot werd gestuit door doelman Kamil Grabara. De Pool kwam ogenblikken later goed weg toen hij aan de grond genageld stond bij een gekruld schot van Aktürkoglu, die zijn inzet rakelings naast zag gaan. Ziyech probeerde het tevens met een schot, dat niet genoeg naar de hoek gemikt was. Aktürkoglu kreeg, pas in de zestiende minuut, de volgende grote kans. Van dichtbij schoot hij andermaal rakelings naast.

Kopenhagen was eigenlijk nergens te bekennen en kwam wéér goed weg toen een poging van Aktürkoglu ditmaal de lat trof. De gemiste kansen kwamen Cim Bom bijzonder duur te staan. De eerste echte kans van Kopenhagen was direct raak. Een voorzet vanaf rechts kwam via Lukas Lerager terecht bij Elyounoussi, die op de borst aannam en feilloos uithaalde: 0-1. Nog geen minuut later ontsnapte Mertens uit de rug van Diks. De Belg kwam even later tot koppen en zag zijn inzet centimeters naast gaan. Na die mogelijkheid ging de Turkse storm wat liggen en werd de rust bereikt met de 0-1 stand.

Aan het begin van de tweede helft leek Galatasaray nog bij te moeten komen van de achterstand. Een kleine tien minuten na de onderbreking counterde Kopenhagen naar de 0-2. Birger Meling ontsnapte aan de buitenspelval en zag Fernando Muslera onnodig zijn doel verlaten. Meling trok uitstekend terug op Gonçalves, die op de rand van de zestien de korte hoek vond met een schuiver: 0-2. Buruk probeerde wat te forceren door onder meer Wilfried Zaha te brengen. Dat leverde in eerste instantie niets op, maar Galatasaray kreeg een meevaller nadat Elias Jelert zijn tweede gele kaart kreeg wegens een overtreding op Angeliño. Dat leverde resultaat op: vijf minuten voor tijd poeierde Boey van dichtbij keihard raak: 1-2. De aansluitingstreffer leverde Galatasaray vleugels op. Zaha gaf voor op Tetê, die schitterend raak schoot: 2-2.