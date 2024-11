Galatasaray aan kop in Europa League na winst op Tottenham Hotspur in heerlijk gevecht

Galatasaray staat na vier speelronden met tien punten bovenaan in de Europa League. De Turkse grootmacht won donderdagavond op eigen veld met 3-2 van het flink gewijzigde Tottenham Hotspur. Osimhen was met twee doelpunten de grote man aan de kant van de thuisspelende club. Hakim Ziyech maakte in de slotfase zijn opwachting bij de thuisclub.

Bij Galatasaray was er een basisplek voor Dries Mertens, die voor het duel in het zonnetje werd gezet vanwege zijn honderdste wedstrijd voor de Turkse topploeg. Osimhen en Mauro Icardi vormden de aanval en Hakim Ziyech zat op de bank. Ange Postecoglou koos duidelijk voor een B-ploeg in Istanbul. Er waren basisplaatsen voor James Maddison en Heung-min Son, maar onder meer Dejan Kulusevski en Dominic Solanke zaten op de bank. Micky van de Ven ontbrak wegens een onlangs opgelopen blessure.

Het gewijzigde Tottenham had het vanaf het begin moeilijk, al leken de bezoekers buitenspel te staan. Brennan Johnson treuzelde toen hij op het doel van Galatasaray afging en stond bovendien buitenspel. De Londenaren keken al na zes minuten tegen een 1-0 achterstand aan. Yunus Akgün knalde de bal van buiten de zestien in de rechterbovenhoek. Diezelfde Akgün schoot enkele minuten later over. Het was in ieder geval duidelijk dat Galatasaray het heft in handen had in de beginfase.

Het was echter Tottenham dat op 1-1 kwam in de zeventiende minuut. Johnson legde een lange bal direct bij de tweede paal neer voor Will Lankshear, die simpel kon binnentikken. De eerste treffer voor de pas negentienjarige spits voor the Spurs. Het was een boeiende eerste helft, want Osimhen werd in kansrijke positie gestuit door Fraser Forster en in de rebound schoot Mertens naast. Osimhen werd na een halfuur teruggefloten toen hij in buitenspelpositie de 2-1 maakte. De Nigeriaanse aanvaller tikte kort nadien alsnog de tweede Turkse treffer binnen.

Osimhen bleef een plaag voor de Tottenham-verdediging en kopte vijf minuten voor rust de 3-1 binnen, na een afgemeten voorzet van Mertens. De bezoekers liepen voor rust niet nóg meer averij op en begonnen met Kulusevski en Rodrigo Bentancur aan de tweede helft. Desondanks was Galatasaray ook in de openingsfase na rust oppermachtig. Het werd nog erger voor Tottenham toen Lankshear zijn tweede gele kaart ontving na een onnodige overtreding aan de zijlijn.

De hoop keerde terug bij Tottenham toen de ingevallen Solanke van dichtbij en achter het standbeen langs de 3-2 aantekende. Enkele minuten later loste Ziyech de moegestreden Mertens, goed voor twee assists, af. Er klonk vanaf de tribunes terecht applaus voor de Belg, die tot de uitblinkers behoorde bij Galatasaray.

Een flinke domper kort voor het einde voor Galatasaray, toen Icardi een ogenschijnlijk zware knieblessure opliep en per brancard van het veld af werd gedragen. Aan het gezicht van de Argentijn was duidelijk te zien dat het foute boel was. In de slotfase bleef de stand onveranderd, waardoor de Turken drie punten mogen bijschrijven.