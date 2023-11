Gakpo draagt met twee treffers flink bij aan Europese overwintering Liverpool

Donderdag, 30 november 2023 om 22:51 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:58

Liverpool heeft zich donderdagavond zonder problemen weten te plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. De ploeg van trainer Jürgen Klopp was mede dankzij twee goals van Cody Gakpo in eigen huis met 4-0 te sterk voor LASK Linz. Tegelijkertijd kwam nummer twee Toulouse niet verder dan 0-0 tegen Union St. Gilloise, waardoor Liverpool ook zeker is van groepswinst. Toulouse is nog niet zeker van overwintering: de Franse club kan over twee weken op doelsaldo nog worden gepasseerd door Union.

Aan de kant van Liverpool begonnen er twee Nederlanders aan het duel: Ryan Gravenberch en Gakpo. Virgil van Dijk moest genoegen nemen met een plek op de bank, net als onder meer Trent Alexander-Arnold, Dominik Szoboszlai en Alexis Mac Allister.

De thuisploeg schoot uit de startblokken. Nadat Gakpo al een grote mogelijkheid op de openingstreffer had laten liggen, zorgde Luis Díaz niet veel later alsnog voor de 1-0: de Colombiaan kopte al vallend een voorzet van Joe Gomez binnen.

Enkele minuten later, toen de wedstrijd nog maar een kwartier oud was, werd het 2-0. Mohamed Salah gaf de bal voor het doel, waar Gakpo klaarstond om binnen te tikken. De eerste Europa League-goal namens Liverpool voor de Nederlander.

In het restant van de eerste helft kregen the Reds nog flink wat mogelijkheden om de score verder uit te bouwen. Voormalig Willem II’er Konstantinos Tsimikas was het dichtst bij de 3-0: zijn schot spatte uiteen op de lat.

Vlak na rust viel die derde treffer alsnog. Liverpool kreeg een penalty na een overtreding van doelman Tobias Lawal op Gakpo, en Salah pakte het buitenkansje vanaf elf meter uit: 3-0. In de fase daarna was Liverpool nog meermaals gevaarlijk, maar de paal (na schot Gakpo) en doelman Lawal voorkwamen erger voor LASK.

Richting de slotfase begonnen ook de Oostenrijkers meer kansen te creëren, maar scoren zouden ze niet doen. Dat kwam mede door doelman Caoimhín Kelleher, die een aantal goede reddingen in huis had. In de blessuretijd zorgde Cody Gakpo ook nog voor de 4-0, na een goede pass van Alexander-Arnold.