Gaaei verrast alles en iedereen met schitterend schot: Ajax op voorsprong in Groningen

Ajax is woensdagavond op voorsprong gekomen in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. In de 28ste minuut was het Anton Gaaei die op fraaie wijze de score opende: de Deense rechtsback haalde uit vanuit een lastige hoek en verraste doelman Etienne Vaessen, die er meer aan had moeten doen.

Het doelpunt van Gaaei kwam op een belangrijk moment. Ajax had het tot dan toe lastig tegen de stugge Groningers, maar profiteerde optimaal van de ruimte aan de rechterkant. Brian Brobbey legde de bal vanuit het strafschopgebied klaar voor Gaaei.

Daarmee lijkt de hoop op de landstitel voor de Amsterdammers springlevend. Ajax voelt wel de druk van PSV, dat binnen veertig minuten op een 4-0 voorsprong stond tegen Heracles Almelo.

De score werd geopend na achttien minuten door Malik Tillman, die van afstand uithaalde. Zijn schot verdween via een lichte touché van een Heracles-verdediger in de verre hoek: 1-0.

Enkele minuten later was het opnieuw raak. Ismael Saibari verdubbelde de marge na een vlijmscherpe counter, op aangeven van Tillman. De Marokkaans international was daarna ook verantwoordelijk voor de 3-0, door de bal beheerst langs doelman Michael Brouwer te schuiven na een individuele actie.

Het slotakkoord van de eerste helft was voor Tillman zelf. De Amerikaan bekroonde zijn sterke optreden door van buiten het strafschopgebied schitterend raak te schieten en PSV op 4-0 te zetten.