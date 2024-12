Fulham slaat tegen Chelsea keihard toe in minuut 95 en verleent Liverpool grote gunst

Chelsea is opnieuw tegen puntenverlies aangelopen in de Premier League. De nummer twee verloor op Tweede Kerstdag met 1-2 van Fulham in de West-Londense derby. Cole Palmer tekende op fraaie wijze voor zijn twaalfde goal van dit seizoen in Engeland, maar dat was niet voldoende voor drie punten. Liverpool, dat twee duels minder speelde dan Chelsea en drie punten meer heeft, komt donderdagavond in actie tegen het Leicester City van manager Ruud van Nistelrooij en kan dan de voorsprong uitbreiden.

Fulham, waar Kenny Tete ontbrak vanwege blessureleed, incasseerde de 1-0 na ruim een kwartier spelen. Palmer werd aangespeeld, stoomde op richting de zestien en liet doelman Bernd Leno kansloos met een bekeken schuiver in de linkerbenedenhoek. De Duitse keeper voorkwam enkele minuten later met een fraaie redding dat de bedrijvige Palmer nog een keer zou scoren.

De bezoekers moesten in de beginfase vooral verdedigen, maar kropen in de slotfase van de eerste helft uit de schulp. Het ontbrak Fulham echter aan precisie en stootkracht voor het doel van Chelsea. De 1-0 voorsprong van the Blues halverwege was dan ook logisch te noemen. Kort na de hervatting hield Leno Fulham andermaal op de been, ditmaal op een harde knal van Enzo Fernández. De 2-0 leek kort daarna alsnog te vallen, ware het niet dat Levi Colwill buitenspel stond op het moment dat hij raak kopte.

Bij Fulham was Alex Iwobi de belangrijkste pion in aanvallend opzicht. Ondertussen bracht manager Marco Silva Harry Wilson binnen de lijnen, als vervanger van de moegestreden Adama Traoré. Dankzij de 1-0 tussenstand mocht Fulham blijven hopen op een goed resultaat op Stamford Bridge, terwijl Chelsea loerde op de counter en de ruimte achter de defensie van de West-Londense rivaal.

Silva bracht een kwartier voor het einde nog een paar frisse krachten het veld in, in een poging om de minieme achterstand weg te poetsen. Het leverde het gewenste resultaat op voor Fulham. De ingevallen Wilson kopte in minuut 82 de 1-1 binnen in de verre hoek. Er leek even sprake te zijn van buitenspel, maar dat werd opgeheven door Chelsea-verdediger Marc Cucurella.

Het was overigens de eerste keer dat Fulham scoorde op Stamford Bridge sinds 2011. Destijds scoorde Clint Dempsey voor the Cottagers. Dertien jaar later is Wilson dus zijn opvolger. Grote vreugde in het uitvak en teleurstelling bij Chelsea, dat weer van voor af aan moest beginnen. Er waren nog maar een paar minuten over om de voorsprong te herstellen en Liverpool geen gunst te doen.

Sancho was in de slotminuut dicht bij de winnende treffer, maar opnieuw stond de uitblinkende Leno goed opgesteld. Het spel golfde op en neer in de slotfase en beide ploegen gingen vol voor de winst. Uit één van de counters tikte de ingevallen Rodrigo Muniz binnen van dichtbij: 1-2. Een enorme tegenvaller voor Chelsea, dat voorlopig een pas op de plaats maakt in de titelrace in de Premier League. Het is de eerste zege van Fulham op bezoek bij Chelsea in 45 jaar tijd.