Frimpong helpt nog ongeslagen Leverkusen met goal en assist aan koppositie

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 17:33 • Lars Capiau • Laatste update: 18:03

Bayer Leverkusen heeft zaterdagmiddag wederom uitstekende zaken gedaan in de Bundesliga. Op bezoek bij VfL Wolfsburg zegevierde de ploeg van Xabi Alonso met 1-2. Jeremie Frimpong was de absolute uitblinker bij de uitploeg. Met een doelpunt en een assist bezorgde de kersvers Oranje-international het nog altijd ongeslagen Leverkusen eigenhandig de overwinning en daarmee ook de koppositie. Ook RB Leipzig besloot hun competitieduel met SV Darmstadt winnend: 1-3. Ex-Vitessenaar Loïs Openda vertolkte met een dubbelslag de hoofdrol bij de uitploeg.

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-2

Na iets minder dan een kwartier spelen nam Leverkusen via Frimpong de voorsprong. Een mislukte vrije trap van Wolfsburg leidde een razendsnelle counter voor de uitploeg in. Een lange bal van Granit Xhaka bereikte Victor Boniface.

De Nigeriaan dribbelde en legde de bal voor bij de tweede paal, waar Frimpong vogelvrij stond. De onlangs gedebuteerde Nederlander wist uit een lastige hoek de bal net over de doellijn te werken: 0-1.

Op slag van rust trok de thuisploeg de score gelijk. Na een afgeslagen hoekschop schoot Mattias Svanberg tegen Jonathan Tah aan, waarna de bal pardoes voor de voeten van Lacroix viel. De Fransman schoof de bal beheerst binnen: 1-1.

Na de rust eiste Frimpong wederom een hoofdrol op. De pijlsnelle vleugelverdediger draaide kort weg in de zestien, sprintte langs zijn directe tegenstander en trok de bal terug. Daar stond collega-vleugelverdediger Grimaldo opgesteld om af te werken: 1-2. Met zijn derde doelpunt en vijfde assist van het seizoen tekende Frimpong zaterdag al weer voor zijn zevende en achtste doelpuntcontributie.

SV Darmstadt - RB Leipzig 1-3

Ook Leipzig deed zaterdagmiddag goede zaken in competitieverband. De ploeg van Marco Rose, waar Xavi Simons evenals ex-Vitessenaar Openda in de basis begon, begon wel heel voortvarend aan het duel.

Al na 41 seconden spelen lag de bal namelijk in het netje. Benjamin Henrichs dribbelde weg van zijn tegenstander en bediende met een fraaie steekbal Openda. De Belg prikte de bal eenvoudig langs doelman Marcel Schuhen: 0-1. Na ruim een kwart spelen verdubbelden de bezoekers de marge.

Emil Forsberg schoot een vrije trap, na twijfelachtig optreden van de keeper, in de rechteronderhoek: 0-2. Enkele minuten later maakte Tobias Kempe namens Darmstadt de aansluitingstreffer. Hij schoot een strafschop binnen. Na ruim zeventig minuten spelen besliste Openda de wedstrijd. In eerste instantie werd zijn doelpunt wegens buitenspel afgekeurd, maar na een VAR-ingreep mocht de Belg alsnog juichen: 1-3.

1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart 0-3

VfB Stuttgart is misschien wel dé verrassing van het seizoen in de Bundesliga dit seizoen. De ploeg van Sebastian Hoeness won ook het duel met Union Berlin probleemloos: 0-3. Na acht wedstrijden en zeven overwinningen bivakkeert Stuttgart op de tweede plek, op een puntje achterstand van Leverkusen.

Nadat het zomerse Ajax-target Serhou Guirassy in de veertiende minuut het bal opende en daarmee voor zijn veertiende competitiedoelpunt dit seizoen aantekende, bepaalden in de tweede helft Silas en Brighton & Hove Albion-huurling Deniz Undav de eindstand op 0-3. Het enige smetje op de overwinning was het uitvallen van Guirassy.