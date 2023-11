Frimpong en Malen laten zich met treffers zien bij zeges Leverkusen en Dortmund

Zaterdag, 25 november 2023 om 17:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:32

Bayer Leverkusen heeft zaterdag op bezoek bij Werder Bremen een overtuigende competitiezege geboekt. De ploeg van trainer Xabi Alonso won met 0-3, mede dankzij een treffer van Jeremie Frimpong. Door de overwinning neemt Leverkusen de koppositie weer over van Bayern München. Borussia Dortmund voltooide tegelijkertijd een knappe comeback tegen Borussia Mönchengladbach: 4-2.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen 0-3

Leverkusen, met Frimpong in de basis kwam na een kleine tien minuten spelen met het nodige fortuin op voorsprong. Jonas Hofmann slingerde de bal voor het doel, waarna Olivier Deman op knullige wijze zijn eigen doelman passeerde: 0-1. Diep in de eerste helft verdubbelde Frimpong de marge. De wingback kreeg de bal voor zijn voeten in de zestien en schoot overtuigend in de lange hoek raak: 0-2. De wedstrijd werd vervolgens in de 76ste minuut vroegtijdig in het slot gegooid door Alejandro Grimaldo, die kon opstomen en hierna de hoek voor het uitkiezen had: 0-3.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 4-2

Dortmund, waar Donyell Malen andermaal genoegen moest nemen met een reserverol, keek met een klein kwartier op de klok tegen een achterstand aan. Alassane Pléa liet zich uitzakken uit de spitspositie en stak Rocco Reitz vervolgens met een ragfijne steekpass weg. De middenvelder bleef oog in oog met Dortmund-doelman Gregor Kobel koel: 0-1. Pléa dacht hierna de voorsprong te vergroten, maar moest toezien hoe zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

De 0-2 kwam er alsnog, toen Manu Koné mocht aannemen en draaien in de zestien van de thuisploeg. De middenvelder versnelde en schoot hard raak. BVB leek totaal niet van de leg, want binnen vier minuten werd de achterstand ongedaan gemaakt. Na een goede individuele actie van Julian Brandt tekende Marcel Sabitzer voor de aansluitingstreffer, waarna Niclas Füllkrug luttele minuten later via de binnenkant van de paal de stand weer in evenwicht bracht.

Op slag van rust kwam Dortmund zelfs op voorsprong, toen slordig balverlies van Koné genadeloos werd afgestraft door Jamie Bynoe-Gittens. Malen kwam halverwege de tweede helft binnen de lijnen voor Bynoe-Gittens en deelde in extremis ook mee in de feestvreugde. De Oranje-international veroverde diep in blessuretijd bij een hoekschop van Mönchengladbach de bal op eigen zestien en kon vervolgens richting het lege doel van de bezoekers sprinten: 4-2.