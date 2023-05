Frenkie wijst voorbeeldclub aan na seizoen met twee gezichten van Barcelona

Zondag, 21 mei 2023 om 08:56 • Guy Habets

Frenkie de Jong hoopt onderdeel uit te kunnen maken van een nieuwe bloeiperiode van Barcelona. Los Azulgrana werd een week geleden landskampioen en had dit seizoen weinig te duchten van de Madrileense concurrentie, maar in Europa werd de Catalaanse grootmacht toch weer snel uitgeschakeld. Manchester City is volgens De Jong een voorbeeld van hoe het moet.

Barcelona, dat zaterdagavond nog met 1-2 verloor van Real Sociedad, hoopt na het nationale succes ook in de Champions League weer een rol van betekenis te kunnen spelen. De Jong wijst in gesprek met Joep Schreuder van de NOS naar the Citizens. "Die zijn al jaren bezig met een project, hebben veel goede spelers en een fantastische trainer. Daar willen we wel naartoe. Ik denk dat we een goed team hebben, met veel potentie, veel jonge jongens. Iets erbij halen is misschien nog nodig."

De doelstelling voor volgend jaar is dus al helder voor De Jong en zijn club. "We zijn dit jaar kampioen geworden met veel punten voorsprong op topteams als Real Madrid en Atlético. We zijn er niet ver van verwijderd (van Europees topniveau, red.), maar we moeten het beter doen dan de slechte jaren. We hebben natuurlijk twee hele slechte jaren in Europa gehad, twee keer in de groepsfase uitgeschakeld. We moeten zorgen dat we het beter doen en daar gaan we voor volgend jaar."

Zelf zit de spelmaker uit Arkel heel goed in zijn vel. Op 26-jarige leeftijd zit De Jong in de kracht van zijn leven en de afgelopen maanden werd hij, in een iets defensievere rol, steeds belangrijker voor het Barcelona van trainer Xavi. Toch wil de Oranje-international nog meer laten zien. "Deze rol ligt mij erg goed en het is de trainer, het team en mijzelf goed bevallen. Toch hoop ik niet dat ik nu op mijn best ben. Ik denk dat je je altijd kan blijven ontwikkelen. Als je hard blijft werken en fysiek in orde blijft, word je nog beter."