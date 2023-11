Frenkie de Jong kent zure rentree en morst punten tegen Rayo Vallecano

Zaterdag, 25 november 2023 om 15:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:09

Barcelona is er niet in geslaagd zijn eerste wedstrijd na de interlandperiode winnend af te sluiten. Op bezoek bij Rayo Vallecano kwam de ploeg van trainer Xavi niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Los Rayistas kwamen in het eerste bedrijf op voorsprong dankzij een voltreffer van Unai López, waarna Florian Lejeune de stand met een eigen doelpunt na rust gelijktrok. Het is de vijfde keer dit seizoen in LaLiga dat Barça puntenverlies lijdt.

Frenkie de Jong keerde na 63 dagen terug in de basisopstelling van Barcelona. De Jong liep een enkelblessure op in het gewonnen thuisduel van Barcelona met Celta de Vigo (3-2), waardoor hij twee interlandperiodes en el Clásico aan zich voorbij moest laten gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Verder viel aan de startopstelling van Barcelona de basisplek van Iñaki Peña op. De 24-jarige doelman nam bij afwezigheid van Marc-André ter Stegen de plek onder de lat in en keept pas zijn zesde wedstrijd in de hoofdmacht van de Catalanen.

Barcelona was totaal niet bij machte om een doorbraak te forceren in de vijandige defensie. Het eerste schot tussen de palen werd pas na een half uur spelen genoteerd. Lamine Yamal kapte drie tegenstanders uit en belandde na een fraaie dribbel in het zestienmetergebied, maar hij kon het schot dat volgde onvoldoende kracht meegeven om doelman Stole Dimitrievski te verrassen.

In de 37ste speelminuut kwam Barcelona plotseling op achterstand. Na een carambole voor het Catalaanse doel belandde de afvallende bal voor de voeten bij López, die vanaf ruim twintig meter meteen uithaalde en Peña in de korte hoek verschalkte: 1-0.

In het tweede bedrijf voerde de ploeg van Xavi de druk op, al bleven echte grote kansen lange tijd uit. Pedri was tien minuten na rust onfortuinlijk in de afronding met een kopbal die net over ging, terwijl Raphinha even later de paal trof.

In de slotfase kwam Barça toch nog op gelijke hoogte. Na een voorzet op maat van Yamal leek Robert Lewandowski binnen te koppen, maar uiteindelijk bleek Rayo-verdediger Lejeune de bal als laatst te raken: 1-1.