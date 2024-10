Frenkie de Jong betaalt 1.750.000 euro voor nieuwe villa in Nederland: zo ziet het eruit

Frenkie de Jong heeft een nieuw huis gekocht in Nederland. Bekende Buren meldt dat de 27-jarige middenvelder van FC Barcelona 1.750.000 euro heeft betaald voor een villa in het Noord-Brabantse Berkel-Enschot. De vraagrijs van het optrekje was 1.895.000 euro. De Jong heeft geen hypotheek afgesloten.

Het huis telt negen kamers, waaronder vijf slaapkamers. Ook zijn er drie badkamers en twee toiletten. De woonoppervlakte bedraagt 360 vierkante meter. In de garage, die is aangebouwd, kan De Jong drie auto’s parkeren.

De 54-voudig international van Oranje kan daarnaast genieten van een achtertuin met een oppervlakte van 760 vierkante meter. Uiteraard is de villa voorzien van een zwembad.

Ondertussen werkt De Jong in Barcelona verder aan zijn fitheid. De in Arkel geboren spelverdeler miste het EK wegens een slepende enkelblessure, maar is inmiddels op de weg terug.

De Jong maakte zijn rentree bij Barça in het thuisduel met Young Boys (5-0), toen hij een kwartier voor tijd inviel. Tijdens de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés (0-3) maakte hij negen minuten.