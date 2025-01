Fredrik Oppegård vertrekt bij PSV en gaat tekenen in topcompetitie

Fredrik Oppegård is hard op weg naar AJ Auxerre, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International zaterdag. De 22-jarige linksback uit Noorwegen gaat PSV na 5,5 jaar verlaten.

Het contract van Oppegård in het Philips Stadion loopt eind juni af. Door nu al te vertrekken naar de huidige nummer elf van de Ligue 1 levert hij PSV nog iets op.

Clubwatcher Rik Elfrink deelt een aantal details. “PSV zal hem normaal gesproken voor een doorverkooppercentage en niet al te hoge vergoeding verkopen.”

“Door een doorverkooppercentage af te spreken, houdt PSV toch zicht op toekomstig transfergeld op het moment dat Oppegård een bijzonder positieve ontwikkeling zou doormaken”, aldus Elfrink.

Momenteel is Oppegård volgens Transfermarkt 600.000 euro waard. PSV pikte hem in de zomer van 2019 op uit de jeugdopleiding van Vålerenga.

Oppegård speelde uiteindelijk twintig officiële wedstrijden in de hoofdmacht van PSV. Dit seizoen stond de teller pas op 475 minuten, verdeeld over negen duels.

In de afgelopen jaren stalde PSV de Noor tijdelijk bij Go Ahead Eagles en Heracles Almelo. Nu vertrekt de overbodige Oppegård definitief om zijn carrière te vervolgen in Frankrijk.