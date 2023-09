Fraser hoort ‘rot op’ vanaf de tribune nadat PSV wegloopt van RKC

Zondag, 3 september 2023

Henk Fraser snapt het wel dat de aanhang van RKC Waalwijk ontevreden is over de seizoensstart en dat er zaterdagavond tijdens het thuisduel met PSV (0-4) 'Fraser rot op' van de tribunes schalde. RKC is nog puntloos en staat onderaan in de Eredivisie. De hekkensluiter wist pas tweemaal te scoren, in beide gevallen een strafschop, en incasseerde al dertien doelpunten. Doelman Etienne Vaessen neemt het juist op voor zijn trainer.

"Ik begrijp het en eerlijk gezegd kan ik me er alles bij voorstellen", toonde Fraser na afloop van de nederlaag tegen PSV in gesprek met het Algemeen Dagblad begrip voor de onvrede in Waalwijkse kringen. "Die mensen zitten daar met hun hart voor de club. Laten we heel eerlijk zijn: ik moet die jongens zo ver zien te krijgen. Ik kan voor mezelf een beeld hebben, maar voor die supporters is dat heel anders." Dat het seizoen zo dramatisch is begonnen voor RKC doet de ervaren oefenmeester geen pijn.

"Nee, daar ben ik te oud voor", aldus de 57-jarige trainer in Waalwijkse dienst. "Ik respecteer het en het is niet zo dat ik er schijt aan heb, maar ik moet verder hier wel mijn ding doen. Je ziet het graag anders natuurlijk, maar ik heb er geen moeite mee omdat ik zelf ook aan die kant gestaan heb, als kleine jongen. Dat kan ik mensen niet kwalijk nemen." Vaessen vindt dat Fraser veel te hard aangepakt wordt door de supporters van het kwakkelende RKC en de doelman snapt de spreekkoren dan ook absoluut niet.

"Dat vind ik nergens op slaan", benadrukte de doelman. "De trainer maakt op mij en de rest van de groep een uitstekende indruk. De keuzes die hij maakt, snappen we allemaal. Om dan meteen te zeggen dat de trainer moet oprotten... Als RKC staan we nu waar we staan, we hebben nog geen kleintjes gehad. Dus je moet dat niet op de trainer afschuiven. Het ligt aan ons, wij moeten mannelijker zijn, duels spelen. Als team moeten wij de verantwoordelijkheid nemen. Als je goals zo makkelijk weggeeft, laat je elkaar in de steek. En dan laat je de trainer ook in de steek." RKC speelt na de interlandbreak achtereenvolgens tegen Vitesse, FC Twente en Ajax.