Didier Deschamps blijft ondanks teleurstellend verlopen EK aan als bondscoach van Frankrijk

Ondanks het teleurstellend verlopen EK voor Frankrijk staat de positie van bondscoach Didier Deschamps niet ter discussie. Philippe Diallo, de bondsvoorzitter van de Franse voetbalbond (FFF), heeft bevestigd dat Deschamps tot en met het WK 2026 aan zal blijven.

Frankrijk werkte in aanvallend opzicht een allerminst overtuigend toernooi af. Les Bleus eindigden de groepsfase als tweede zonder een velddoelpunt te maken. Ook in de knock-outfase, tegen België (1-0, eigen doelpunt Jan Vertonghen) en Portugal (0-0, door na strafschoppen) zat een velddoelpunt er niet in.

Pas op dinsdag wist Randal Kolo Muani het eerste doelpunt uit open spel te maken in de halve finale tegen Spanje, dat al snel orde op zaken stelde en dankzij treffers van Lamine Yamal en Dani Olmo aan het langste eind trok (1-2).

De matige vertoning van Frankrijk op dit EK leverde Deschamps de nodige kritiek op, maar de bondscoach mag gewoon blijven zitten. “Deschamps heeft een contract en heeft voldaan aan het sportieve doel. Hij zal doorgaan. Hij moet zijn missie blijven vervullen”, waren de duidelijke woorden van Diallo na afloop van de verloren halve finale in München.

Deschamps’ contract loopt na het WK in 2026 af en de verwachting is dat hij na dat toernooi af zal zwaaien. Dat Deschamps mag blijven zitten, heeft alles te maken met de uitstekende statistieken die hij kan overleggen als bondscoach van les Bleus.

De 55-jarige Deschamps werd in 2012 aangesteld als bondscoach van Frankrijk en haalde sindsdien grote successen met het land. In 2016 bereikte hij de EK-finale, om twee jaar later wereldkampioen te worden in Rusland. Na het teleurstellend verlopen EK in 2021 slaagde hij er opnieuw in de WK-finale te halen, die na strafschoppen verloren ging tegen Argentinië.

Het aanblijven van Deschamps betekent dat Zinédine Zidane nog even zal moeten wachten voor hij aan kan treden als nieuwe bondscoach. De legendarische oud-middenvelder heeft meermaals uitgesproken ooit bondscoach van Frankrijk te willen worden. Zidane zit na zijn vertrek bij Real Madrid in 2021, waarmee hij driemaal de Champions League veroverde, zonder trainersjob.

