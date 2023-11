Francisco ConceiÃ§Ã£o legt vinger op de zere plek bij Ajax: â€˜Ik denk...â€™

Francisco Conceição legt vinger op de zere plek bij Ajax: ‘Ik denk...’

Dinsdag, 28 november 2023 om 17:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:48

Francisco Conceição heeft in aanloop naar het Champions League-duel tussen FC Barcelona en FC Porto zijn mening gegeven over de situatie bij Ajax. De vleugelaanvaller wordt dit seizoen verhuurd aan de Portugese topclub en krijgt bij zijn jeugdliefde meer kansen dan in de Johan Cruijff ArenA.

Chico heeft echter nog geen spijt gehad van zijn overgang naar Ajax. "Ik heb in het buitenland dingen geleerd die ik in Portugal niet zou hebben geleerd", vertelt de Portugees in gesprek met Marca. "Ik ben in staat om beter om te gaan met problemen door wat er is gebeurd. Het heeft mij veel gebracht."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Conceição ziet zijn avontuur bij Ajax - Porto huurt hem met een optie tot koop - tot dusver als een wijze les. "Ik denk dat ik veel heb opgestoken van mijn ervaringen in het buitenland. Ajax is nog steeds een geweldige club. Ik hoop dat de club zo snel mogelijk terug komt op het niveau waar het hoort. De supporters weten hoe het is om succesvol te zijn."

"Vorig seizoen was geen goed seizoen, maar niemand had verwacht dat dit seizoen nog slechter zou worden", vervolgt Conceição. "Ik denk dat belangrijke mensen met een lang verleden bij de club zijn vertrokken. Een reeks slechte beslissingen heeft ertoe geleid dat de club niet het succes heeft waar ze aan gewend zijn."

Dit seizoen wil Conceição belangrijk zijn voor Porto. "Door doelpunten te maken, assists te geven en het team te helpen prijzen te winnen. Dat is het belangrijkst. Ik hoop het team te helpen met mijn individuele kwaliteiten, daar wordt het team sterker van. Dat is ook wat je op internationaal niveau onderscheidt."

Wat de toekomst brengt? Conceição durft hardop te dromen. "De Spaanse competitie trekt mij heel erg aan, omdat ik houd van de spelopvatting, van het land, van de competitie en van het hoge niveau. De Serie A vind ik ook een mooie competitie, omdat mijn vader daar heeft gespeeld."

"Er zijn dus twee landen die ik erg bewonder. Er zijn meerdere competities die mij aantrekken vanwege de concurrentiestrijd en de kwaliteit van de spelers, maar het Spaanse voetbal staat hoog op mijn lijstje. Dat is het voetbal waar ik van houd."