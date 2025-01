Farioli verrast in voorhoede Ajax en wijst Fitz-Jim aan als vervanger van Klaassen

De opstelling van Ajax voor het TOTO KNVB Bekerduel met AZ is bekend. Trainer Francesco Farioli kiest voor Kian Fitz-Jim als vervanger van de geblesseerde Davy Klaassen. Verrassend is de basisplaats voor Brian Brobbey, die Wout Weghorst andermaal op de bank houdt. Bij AZ ontbreken de geblesseerden Ruben van Bommel en Mayckel Lahdo. Het duel begint om 18.45 uur en is live te zien op begint ESPN 2.

Remko Pasveer is de doelman van de Amsterdammers, die met een viermansverdediging aantreden. Devyne Rensch, die in de concrete belangstelling staat van AS Roma, begint ‘gewoon’ op de rechtsbackpositie. Jorrel Hato is de linksback van dienst, terwijl Daniele Rugani en Youri Baas het centrum vormen. Josip Sutalo keert na ziekte terug in de selectie en begint op de bank.

Klaassen liep zaterdag, net als Owen Wijndal, een gekneusde knie op. Beide spelers zijn te geblesseerd om aan te treden in het AFAS Stadion, waardoor Fitz-Jim op de plek van Klaassen terechtkomt. De routinier vormt het middenveld met Kenneth Taylor en aanvoerder Jordan Henderson.

Voorin krijgt Brobbey andermaal de kans. De spits krijgt net als tegen RKC de voorkeur boven Weghorst. Brobbey wordt in de voorhoede bijgestaan door Bertrand Traoré (rechts) en Mika Godts (links). Steven Berghuis zal hooguit invallen.

Farioli zag AZ afgelopen zaterdag indruk maken bij titelfavoriet PSV (2-2). “Zij kunnen op verschillende manieren spelen”, weet Farioli. “Tegen PSV bijvoorbeeld hadden ze niet zoveel de bal, maar ze kunnen ook wat lager verdedigen. Ze hebben daarnaast het tempo en de kracht voorin om de open ruimtes aan te vallen. Het is een team dat druk kan zetten op elke tegenstander."

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Addai, Parrott, Poku.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.