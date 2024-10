Francesco Farioli spreekt Ajax-fans toe na gewonnen Klassieker; Wout Weghorst pakt uit met gebaar

De spelersbus van Ajax kreeg woensdagavond een flink onthaal na het gewonnen uitduel met Feyenoord (0-2) in De Kuip. Honderden fans stonden bij Sportpark De Toekomst op de selectie van trainer Francesco Farioli te wachten. De Italiaan nam vervolgens kort het woord.

De spelers van Ajax werden bij aankomst in Amsterdam beloond met vuurwerk, fakkels en gezang. Farioli nam de tijd om de aanwezige fans te bedanken. ESPN legde het moment vast.

“Heel erg bedankt dat jullie hier allemaal zijn en voor jullie support. Deze jongens hebben tot dusver alles voor jullie gedaan. Steun ons, help ons en blijf het team supporten”, schreeuwde Farioli.

Ook Wout Weghorst is kort te zien in de video. Vlak voordat hij de bus uitstapte maakte hij van zijn armen een kruis. Onlangs onthulde de spits al waarom hij dat doet. “Supporters sturen me vaak succesberichten met drie kruizen. Vandaar dit gebaar. Ik wilde al eerder iets Ajax-gerelateerds doen, maar vergat het telkens omdat ik door het dolle heen was.”

Weghorst kreeg van het Algemeen Dagblad een 6,5 voor zijn optreden in De Kuip. Farioli werd een stuk meer bejubeld in de ochtendkranten. “Tactisch, fysiek, collectief én mentaal was Ajax domweg de baas in Rotterdam. Geholpen door de snelle 0-2 en een matig keepende Timon Wellenreuther, maar bovenal dankzij een feilloos uitgevoerd strijdplan”, aldus journalist Sjoerd Mossou.

Collega-journalist Willem Vissers van De Volkskrant sloot zich daarbij aan. Hij wilde niet inzoomen op de fouten van Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther. “Het is eerlijker om Ajax te prijzen voor het spel, voor het plan, om de samenhang. Om al die gewonnen persoonlijke duels, om de strijd, overal op het veld, een-tegen-een. Kortom: om het werk van Francesco Farioli.”

Ajax komt zaterdagavond alweer in actie, wanneer het topduel met PSV op het programma staat. Om 20.00 uur trappen de rivalen af in de Johan Cruijff Arena. Ajax heeft momenteel vijf verliespunten meer dan de Eindhovenaren.