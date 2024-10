Francesco Farioli komt vrij onverwachts met boodschap aan fans van Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Francesco Farioli, die via Instagram een dankwoord uitspreekt richting de Ajax-supporters.

Farioli heeft woensdagmiddag een boodschap gedeeld met de supporters van Ajax. De trainer van de Amsterdammers spreekt zijn waardering uit richting de fans en hij benadrukt dankbaar te zijn voor de kans om coach van de club te zijn.

“Coach van Ajax zijn is een zeer unieke ervaring om verschillende professionele en persoonlijke redenen”, zo schrijft Farioli onder meer onder zijn bericht op Instagram.

“Deze reis in Amsterdam herinnert mij eraan dat we in het moderne voetbal allemaal verbonden zijn: aandeelhouders, bestuurders, coaches, spelers, staf, partners, fans en media. Daarom vind ik het belangrijk om te luisteren naar de gedachtes en gevoelens van de fans.”

“Als team en trainersstaf is de steun die we voelen van Ajax-fans geweldig”, zo voegt Farioli eraan toe. “We spelen nooit alleen en ze maken deel uit van ons team. Fans begrijpen de strijd en de moeilijkheden. Dit bericht is voor jullie, Ajax-fans. Bedankt voor jullie begrip, jullie geduld en jullie steun!”