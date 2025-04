Francesco Farioli kiest voor basisdebutant in Eredivisie namens Ajax tegen Sparta Rotterdam

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn opstelling voor het duel met Sparta Rotterdam wereldkundig gemaakt. Oliver Edvardsen maakt zijn basisdebuut voor Ajax in de Eredivisie, terwijl Steven Berghuis de vervanger is van Jordan Henderson. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Remko Pasveer is op de weg terug, maar voor hij klaar is voor zijn rentree staat Matheus tussen de palen. Anton Gaaei, Josip Sutalo, Daniele Rugani en Jorrel Hato zijn de verdedigers van dienst. Voor de Italiaanse centrale verdediger is het zijn eerste basisplaats in ruim een maand tijd.

Op het middenveld ontbreekt Henderson. De Engelsman pakte vorige week tegen FC Utrecht een fatale gele kaart en moet geschorst toekijken. Berghuis staat derhalve op het middenveld, met Davy Klaassen en Kenneth Taylor.

Voorin moet Weghorst ondanks zijn bepalende rol de laatste weken opnieuw genoegen nemen met een reserverol achter Brobbey. Bertrand Traoré bestrijkt de rechterflank, Edvardsen start in plaats van Mika Godts op links. Voor Edvardsen is het zijn eerste basisplaats in de Eredivisie namens Ajax.

Ajax heeft wat goed te maken na de 4-0 nederlaag tegen FC Utrecht vorige week. Met een gat van zes punten en vier duels te gaan is de landstitel desondanks heel dichtbij. “We hebben een aantal goede trainingen afgewerkt”, sprak Farioli.

“We moeten nu, net als alle andere keren, de wedstrijd tegen FC Utrecht vergeten. Zowel bij de goede wedstrijden, als bij duels zoals die van afgelopen zondag. We zijn nu weer klaar voor Sparta-thuis."

Opstelling Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Rugani, Hato; Klaassen, Berghuis, Taylor; Traoré, Brobbey, Edvardsen.

Opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Bakari, Young, Eerdhuijzen, Van Aanholt; Hlynsson, Zechiël, Kitolano; Van Bergen, Lauritsen, Mito.